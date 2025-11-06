Aliağa'nın Yeni Deniz Yolcu İskelesi Tamamlandı

İzmir'in Aliağa ilçesi ile Ege adalarını deniz yoluyla birbirine bağlayacak Aliaport Deniz Yolcu İskelesi'nin yapımı tamamlandı.

Aliağa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi işbirliğinde projelendirilen iskele İçişleri Bakanlığı kararıyla İzmir'in 7. deniz hudut kapısı olarak onaylandı.

Proje sayesinde binlerce turistin Aliağa'yı ziyaret etmesinin beklendiği ifade edildi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ilk seferin bu ayın üçüncü haftasında ilçe protokolüyle birlikte Midilli'ye yapılacağını belirtti.