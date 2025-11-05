Aksaray'da Damızlık Sığır Yetiştiricilerine Uygulamalı Eğitim Verildi

Aksaray'da 60 ilin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği personeline uygulamalı olarak tip sınıflandırması eğitimi verildi.

2025 yılı itibariyle yaklaşık 17 milyon büyükbaş hayvan varlığına sahip olan Türkiye'de eğitimlerle hem üretimde hem de kalitede artış sağlanırken, eğitim çalışmaları devam ediyor. Ülke genelinde 60 ilin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği eğitim personelleri, nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da uygulamalı eğitim almak için hayvan besi çiftliğinde bir araya geldi. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Genel Merkezi eğitim personeli tarafından personellere, illerdeki üreticilere aktarılması için uygulamalı eğitim verildi.

İllerdeki personellere dönem dönem eğitimler verildiğini belirten Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Teknik İşler Şube Müdürü Onur Yiğit, 60'a yakın il birliğinden teknik personel katılımı ile burada tip sınıflandırma eğitimi verdiklerini ifade ederek, "Tip sınıflandırmasının tek tek bütün özelliklerini anlatıyoruz. Bunun amacı ise A-B sınıfı soy kütüğü üyelerimizin daha fazla devlet desteklerinden yararlanması için sınıflandırma amacımız var. Buradaki amacımız da çiftleştirme yapılması gerekmektedir. Bundan dolayı bütün arkadaşlarımıza dönem dönem eğitimler vererek hayvanları sınıflandırmasını sağlıyoruz" dedi.

"Hayvancılığı daha ileri noktalara nasıl taşırız ona çalışıyoruz"

Eğitimlerin önemine değinerek Türkiye'deki hayvansal üretimin ve kalitenin artırıldığına dikkat çeken Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray İl Başkanı Bekir Kayan, "Tip sınıflandırmada hayvanların görünüşü, meme yapısı gibi bunların genetik olarak yapılarının nasıl olduğunu inceleyerek bir sonraki neslin suni tohumlama ile daha ileri noktalara nasıl taşırız onu sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanında da bu tip sınıflandırma çerçevesinde A-B sınıfı olan işletmelerimiz devletimizin verdiği soy kütüğü hizmet desteklemelerini fazla miktarda alıyor olması. A-B sınıfına giren hayvanların devlet tarafından ekstra desteklenmesini sağlıyor. Burada Türkiye genelinde 60'a yakın ilimizin katılımı ile bir eğitim veriliyor. Hayvancılığı daha ileri noktalara götürmek, hayvancılığın kalitesini artırmak, süt verimini artırmak, süt yağını artırmak ve kaliteyi yakalayıp daha güzel verimler elde etmesini sağlamak amacıyla bu eğitimleri veriyoruz" diye konuştu.

Her yıl hayvan ithalatı için milyonlarca dolar ödendiğine dikkat çeken Bekir Kayan, "Türkiye çapında biz bunları yaptığımız sürece, hayvancılığımızı daha ileriye götürdüğümüz de hayvan ithalatına ihtiyacımız kalmayacak. Çünkü en kaliteli hayvanları bizler üreteceğiz. Suni tohumlamayla yada embriyo transferleriyle hayvanlarımızı artık biz ihraç eder duruma gelmemiz lazım. Bu tip eğitimlerle birlikte biz ithalatı bırakıp ihracata geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eğitim almak için gelen personeller de 2 gündür aldıkları eğitimlerle bilmedikleri birçok konuyu öğrendiklerini ve üreticilere aktaracaklarını belirtti. - AKSARAY