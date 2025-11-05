Ahmet Bolat: Küresel havacılığın gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz

İrem Çağla ZİNCİRLİ-Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, – ULUSLARARASI Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından düzenlenen World Financial Symposium (WFS) ve World Passenger Symposium (WPS) bu yıl İstanbul'da Türk Hava Yolları ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Etkinliğin açılışında konuşan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Bugün artık çok daha net görüyoruz ki havacılık, küresel rolünü her geçen gün güçlendirmeye devam edecek. Sektörün dinamik büyümesi, genişleyen bağlantı imkanları ve hızlanan küresel entegrasyon, dünya sahnesindeki dönüşümü ileriye taşıyor. Türk Hava Yolları olarak bizler, bu dönüşümün etkin bir parçası olmaya, sektördeki tüm paydaşlarımız, iş ortaklarımız ve hatta rakiplerimizle iş birliği içinde hareket etmeye kararlıyız. Küresel havacılığın gelişimine katkı sunmaya ve bağlarımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından her yıl düzenlenen World Financial Symposium (WFS) ve World Passenger Symposium (WPS), bu yıl Türk Hava Yolları ev sahipliğinde İstanbul'da yapılıyor. Bugün Şişli'de bir otelde başlayan sempozyumun açılış resepsiyonu Antom sponsorluğunda gerçekleştirildi. Etkinlikte, havacılık sektörünün önde gelen yöneticileri, şirket liderleri ve finans uzmanları bir araya geldi. 'Destination: Transformation' temasıyla düzenlenen sempozyumda, havayolu perakendeciliği, finans ve yolcu deneyiminin geleceği konuşuluyor.

'HAVACILIĞIN BENZERSİZ BİR GÜCÜ VAR'

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat açılışta yaptığı konuşmada, "IATA Dünya Finans Sempozyumu ve Dünya Yolcu Sempozyumu vesilesiyle sizleri İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu önemli buluşma, yalnızca ekonomileri şekillendirmekle kalmayıp, aynı zamanda kültürleri de birbirine yaklaştırarak küresel anlayışı güçlendirmekte ve havacılık sektörünün geleceğini birlikte değerlendirmemiz için kritik bir platform niteliği taşımaktadır. Havacılığın benzersiz bir gücü var: İnsanları bir araya getirme gücü. Mesafeleri kısaltıyor, aileleri buluşturuyor, ticareti hızlandırıyor ve keşif hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz" dedi.

'DEĞİŞEN YOLCU BEKLENTİLERİNE HIZLA UYUM SAĞLADIK'

Bolat, THY'nin bu vizyonu kuruluşundan bu yana sürdürdüğünü belirterek, "Türk Hava Yolları olarak bizler, bu birleştirici gücü kurulduğumuz günden bu yana misyonumuzun merkezine koyduk. 90 yılı aşkın süredir dünyayı birbirine bağlamak, kıtalar arasında köprüler kurmak ve ülkemizin bayrak taşıyıcı markası olarak hizmet vermek için çalışıyoruz. Bugün Guinness Dünya Rekoru ile tescillenen, dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olmamız, bu kararlılığımızın en somut göstergesidir. Son birkaç yıl havacılık sektörü için benzersiz zorluklar barındırdı. Buna rağmen sektörümüz olağanüstü bir dayanıklılık sergiledi. Yaşanan aksaklıkları aştık, değişen yolcu beklentilerine hızla uyum sağladık ve dijitalleşme ile sürdürülebilirlik alanlarındaki adımlarımızı büyük ölçüde hızlandırdık" diye konuştu.

'HAVACILIK, KÜRESEL ROLÜNÜ HER GEÇEN GÜN GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEK'

Bolat, "Bugün artık çok daha net görüyoruz ki havacılık, küresel rolünü her geçen gün güçlendirmeye devam edecek. Sektörün dinamik büyümesi, genişleyen bağlantı imkanları ve hızlanan küresel entegrasyon, dünya sahnesindeki dönüşümü ileriye taşıyor. Türk Hava Yolları olarak bizler, bu dönüşümün etkin bir parçası olmaya; sektördeki tüm paydaşlarımız, iş ortaklarımız ve hatta rakiplerimizle iş birliği içinde hareket etmeye kararlıyız. Elbette maliyet baskıları, jeopolitik gerilimler, yakıt fiyatları, döviz dalgalanmaları ve regülasyonlar, sektörümüzün gündeminde yer almaya devam ediyor. Ancak bizler, yalnızca finansal çeşitlendirme ve yolcu talebinin artışı açısından değil, aynı zamanda kültürel etkileşim, küresel bağların güçlenmesi ve sürdürülebilir büyüme açısından da çok büyük bir potansiyelin bulunduğunun farkındayız. Gelecek vizyonumuz, bu fırsatlarla şekillenen güçlü ve kapsamlı bir büyüme dönemine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

'IATA'NIN ROLÜ SON DERECE BAŞAT VE HAYATİ BİR ÖNEM TAŞIYOR'

IATA'nın havacılık ekosistemi açısından taşıdığı öneme vurgu yapan Bolat, "Bu noktada havacılığın en saygın otoritelerinden biri olan IATA'nın rolü son derece başat ve hayati bir önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz oturum ve panellerin finans, perakende, yolcu deneyimi, dijitalleşme ve sektörel çözümler alanındaki güncel konuları ele almada değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu tür bilgi paylaşımı ve iş birliği platformları, küresel havacılık ekosisteminin sürdürülebilir büyümesi için önemli bir rol oynuyor. Hızla değişen bir dünyada yol alırken, bu toplantıların yeni fırsatların kapılarını aralayacağına ve hava taşımacılığının geleceğini daha da güçlendireceğine inanıyorum" dedi.

'TKPAY, FİNANSAL ENTEGRASYONU GÜÇLENDİREN ÇÖZÜMLERİYLE DEĞER YARATMAYI HEDEFLİYOR'

THY'nin teknoloji yatırımlarına da değinen Bolat, "Günümüz yolcuları artık çok daha kişiselleştirilmiş, kesintisiz, esnek bir seyahat deneyimi talep ediyor. Dolayısıyla, yeni perakende modelleri, dijital kimlik uygulamaları ve gelişmiş ödeme sistemleri yalnızca operasyonel yenilikler değil, sektörün stratejik öncelikleridir. Bu bağlamda, Türk Hava Yolları'nın teknoloji alanındaki adımlarından biri olan yeni iştirakimiz TKPAY, ödeme kolaylaştırıcısı ve dijital cüzdan altyapısı ile ekosisteme önemli bir katkı sunuyor. TKPAY, işlem verimliliğini artıran, kullanıcı deneyimini geliştiren ve finansal entegrasyonu güçlendiren çözümleriyle değer yaratmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Bolat, son olarak şunları söyledi:

"Her yıl hem WFS hem de WPS etkinliklerine aktif katılımımız ve ilgili IATA komitelerindeki çalışmalarımız, havacılık sektörünün gelişimine duyduğumuz bağlılığın ve desteğimizin açık bir göstergesidir. Konuşmamı tamamlarken, bu sempozyumların düzenlenmesine öncülük eden IATA'ya teşekkür ediyor; sizleri İstanbul'da misafir etmekten duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türk Hava Yolları olarak, küresel havacılığın gelişimine katkı sunmaya ve bağlarımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.