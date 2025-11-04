Haberler

Adana Tarım Fuarı 18. Kez Kapılarını Açtı

Adana Tarım Fuarı 18. Kez Kapılarını Açtı
Güncelleme:
Adana Yüreğir Ziraat Odası tarafından düzenlenen 18. Adana Tarım Fuarı, bölge tarımını tanıtmak ve üreticilerle sektör temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla gerçekleştirildi. Fuar, Çukurova'nın verimli topraklarında yetişen ürünlerin sergilendiği stantlarla büyük ilgi topladı.

Adana Yüreğir Ziraat Odası 18'incisi düzenlenen Adana Tarım Fuarı'nda bölge tarımının gücünü ve çeşitliliğini bir kez daha sektörün tüm paydaşları ile buluşturdu. Çukurova'nın verimli topraklarında yetişen ürünlerin sergilendiği stant, hem üreticilerin hem de ziyaretçilerin yoğun ilgisini topladı.

Tarım Fuarı'ında, Yüreğir Ziraat Odası tarafından narenciye, avokado, muz, karpuz, yer fıstığı, pamuk, pikan cevizi, ejder meyvesi, hurma, nar, şadok, şeker kamışı ve mango gibi Adana'nın marka değerine sahip ürünler tanıtıldı. Ziyaretçilere taze ve doğal ürünlerden oluşan ikramlar sunulurken, şehrin tarım potansiyeli, iklim avantajları ve ürün yelpazesinin genişliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Çiftçilerle sektör temsilcileri arasında kurulan etkileşim, hem bilgi paylaşımını hem de iş birliklerini destekledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fuarın hem üreticiler hem de bölge tarım ekonomisi açısından önemine dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu fuar, Adana'nın tarımsal zenginliğini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için büyük bir fırsat. Üreticilerimiz, yeni teknolojileri, modern tarım çözümlerini ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yakından görme imkanı buluyor. Aynı zamanda ürünlerimizi, üretim gücümüzü ve bereketli topraklarımızın sunduğu çeşitliliği geniş kitlelere aktarıyoruz. Çiftçilerimiz bu fuarlarda hem kendilerini geliştiriyor hem de bölgenin tarımsal profilini güçlendiriyor."

Başkan Doğan, standı ziyaret eden tüm katılımcılara teşekkür ederek, önümüzdeki dönemlerde de bölge tarımının gelişimine katkı sağlayan projelere, tanıtım çalışmalarına ve tarımın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti. Doğan, "Yüreğir Ziraat Odası olarak görevimiz, üreticimizin yanında olmak, onların sesini duyurmak ve Adana tarımının yükselen değer olmasına katkı sağlamaktır. Fuarda standımıza gösterilen ilgi ve destek, doğru yolda olduğumuzu vurgular nitelikteydi" diye konuştu. - ADANA

