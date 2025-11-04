Haberler

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Uluslararası Rekabette Öne Çıkıyor

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Uluslararası Rekabette Öne Çıkıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AOSB Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Büyüknacar, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin uluslararası iş birlikleri ile güçlü bir üretim üssü haline geldiğini açıkladı. Bölgedeki sanayiciler, global pazarlarda rekabet güçlerini artıracak fırsatları değerlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Büyüknacar, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin güçlü altyapısı, stratejik konumu ve üretim çeşitliliğiyle artık ulusal sınırları aşan bir üretim üssü haline geldiğini söyledi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve sanayicilerin küresel pazarlara açılımına katkı sağlamak amacıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. AOSB ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, AOSB Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Büyüknacar, konuklara bölge hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulundu. Blacdot iş birliğiyle, Amsterdam merkezli bir firmanın kurucu ortakları Ferruh Tarık Tilgi ve Robert Citgez'in katılımıyla düzenlenen toplantıya, AOSB sanayicileri de yoğun ilgi gösterdi.

Buluşmada, Adana sanayisinin üretim kapasitesi, uluslararası yatırım potansiyeli ve küresel pazarlarda rekabet gücünü artıracak stratejik iş birlikleri ele alındı. Özellikle Avrupa pazarında Türk sanayicilerinin konumunu güçlendirecek yeni fırsatlar değerlendirildi.

Toplantının ev sahibi Nedim Büyüknacar, AOSB'nin sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte de yatırımcıların gözdesi haline geldiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, güçlü altyapısı, stratejik konumu ve üretim çeşitliliğiyle artık ulusal sınırları aşan bir üretim üssü haline geldi. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz toplantı, sanayicilerimizin küresel ölçekte rekabet edebilmesi için atılmış önemli bir adımdır. AOSB olarak, uluslararası yatırımcılarla iş birliği zeminini sürekli güçlendirmeye ve bölgemizi dünya sanayisine entegre etmeye devam edeceğiz."

AOSB, bu tür buluşmalarla sanayicilerin global pazarlarda yerini sağlamlaştırmasına öncülük ederken, Adana'yı uluslararası yatırım ve üretim merkezi haline getirme vizyonunu kararlılıkla sürdürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Davutoğlu'ndan Haberler.com yayınında Tanju Özcan için 'Yezit' çıkışı

Davutoğlu'nu küplere bindiren belediye başkanı! "Yezit" çıkışı bomba
Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Özdağ'dan rest
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Yapay zeka mı, gerçek mi? Ozan Akbaba'dan çok konuşulan fotoğrafa yanıt

Yapay zeka mı, gerçek mi? Ünlü isimden açıklama geldi
Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Nutella'nın üreticisi Ferrero'ya sert uyarı

Dünya devinin kararı ortalığı karıştırdı, Türkiye'den uyarı geldi
Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi

Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi
Nafaka borcunda yeni dönem! Hapis süresine üst sınır geliyor

Nafaka borcunda yeni dönem! Bakanlık harekete geçti, üst sınır geliyor
İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı

Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı
Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
Genç kadın, çocuklarının gözü önünde boğazını kesti

Genç kadın, çocuklarına hiç unutamayacakları bir anı bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.