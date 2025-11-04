Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Uluslararası Rekabette Öne Çıkıyor

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Büyüknacar, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin güçlü altyapısı, stratejik konumu ve üretim çeşitliliğiyle artık ulusal sınırları aşan bir üretim üssü haline geldiğini söyledi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve sanayicilerin küresel pazarlara açılımına katkı sağlamak amacıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. AOSB ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, AOSB Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Büyüknacar, konuklara bölge hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulundu. Blacdot iş birliğiyle, Amsterdam merkezli bir firmanın kurucu ortakları Ferruh Tarık Tilgi ve Robert Citgez'in katılımıyla düzenlenen toplantıya, AOSB sanayicileri de yoğun ilgi gösterdi.

Buluşmada, Adana sanayisinin üretim kapasitesi, uluslararası yatırım potansiyeli ve küresel pazarlarda rekabet gücünü artıracak stratejik iş birlikleri ele alındı. Özellikle Avrupa pazarında Türk sanayicilerinin konumunu güçlendirecek yeni fırsatlar değerlendirildi.

Toplantının ev sahibi Nedim Büyüknacar, AOSB'nin sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte de yatırımcıların gözdesi haline geldiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, güçlü altyapısı, stratejik konumu ve üretim çeşitliliğiyle artık ulusal sınırları aşan bir üretim üssü haline geldi. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz toplantı, sanayicilerimizin küresel ölçekte rekabet edebilmesi için atılmış önemli bir adımdır. AOSB olarak, uluslararası yatırımcılarla iş birliği zeminini sürekli güçlendirmeye ve bölgemizi dünya sanayisine entegre etmeye devam edeceğiz."

AOSB, bu tür buluşmalarla sanayicilerin global pazarlarda yerini sağlamlaştırmasına öncülük ederken, Adana'yı uluslararası yatırım ve üretim merkezi haline getirme vizyonunu kararlılıkla sürdürüyor. - ADANA