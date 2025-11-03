Haberler

2026 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 25,49 Olarak Belirlendi

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oran, vergi, harç, MTV ve çeşitli cezaların artmasına sebep olacak.

Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 2026 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre, 2026 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak gerçekleşti. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
