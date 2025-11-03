2026 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 25,49 Olarak Belirlendi

Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 2026 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre, 2026 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak gerçekleşti. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor. - İSTANBUL