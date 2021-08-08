Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında yapacak
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında yapacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında yapacak
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ilk toplantısını yarın yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ilk toplantısını yarın yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 9 Ağustos Pazartesi yapılacak toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve ilgili kurumların yetkilileri katılacak.

EKK'de, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, küresel ekonomik görünüm, ekonomi reformları kapsamında gelinen aşama ile 2022-2024 dönemine ilişkin sürdürülmekte olan "Orta Vadeli Program"ın hazırlık çalışmaları değerlendirilecek.

EKK'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 30 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararname, ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun, toplantılarını aylık yapması ve çalışmaları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini içeriyor.

Başkan tarafından gerekli görülmesi halinde, kurul toplantılarına gündemle ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversitelerin temsilcileri de davet edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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