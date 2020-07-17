EkoAvrasya Başkanı Eren: "Ermenistan, ekonomik ve siyasi buhran içerisindedir"
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EkoAvrasya Başkanı Eren: "Ermenistan, ekonomik ve siyasi buhran içerisindedir"

Avrasya Ekonomik İlişkiler (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında devam eden çatışmalarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

EkoAvrasya Başkanı Eren:
17.07.2020 12:04 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:07

Avrasya Ekonomik İlişkiler (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında devam eden çatışmalarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırının Tovuz bölgesinde meydana gelen çatışmaları yakından takip ettiklerini söyleyen EkoAvrasya Başkanı Hikmet Eren, Ermenistan'ın Covid 19 pandemisi ile mücadele edemediğini, büyük bir ekonomik buhran içerisine girdiğini ve mevcut hükümetin de güvenilirliğini yitirdiğine dikkat çekerek, "Ermenistan, ekonomik ve siyasi buhran içerisine düştüğü zaman Azerbaycan'a saldırmak suretiyle kendi iç siyasetlerini dizayn etmenin gayreti içerisindedir. Ermenistan bir terör devletidir ve siyasi adımlarını terör mantığı üzerine atmaktadırlar. Ermenistan ordusu, sadece sınırdaki Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunmamış aynı zamanda sivil yerleşim birimlerine ateş açarak daha büyük bir suç işlemiştir. Uluslararası güçlerin ve Ermeni diasporasının yönlendirmesi ile bu suçu işleyen Ermenistan, tarih önünde hep lanetle anılacaktır" dedi.

Azerbaycan'ın mevcut ekonomik, siyasi ve askeri potansiyelinin çok güçlü olduğunu vurgulayan Hikmet Eren, "Son yıllarda yapmış olduğu reformlar sonucu ekonomik, askeri ve siyasi noktada Kafkaslar'da istikrarın adresi olan Azerbaycan'a karşı kin ve nefret içerisinde bulunan Ermenistan, bilmelidir ki işgalci ve saldırgan tutumuyla geleceği ipotek altına almaktadır. Yaklaşık otuz yıl önce işgal ettiği kadim Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'da oyalama taktiği sürdüren Ermenistan, dün olduğu gibi bugünde tarih önünde suçluluğuna devam etmekte ve çözüm hususunda kapılarını dünyaya kapatmaktadır. Ermenistan'ı yöneten iradenin arkasında duran uluslararası güçler, bölgede devam eden istikrarın bozulmasının ve bozulan bu ortamdan kendilerine güç devşirmenin gayreti içerisindedirler. Azerbaycan'ın ekonomik, siyasi, askeri ve sosyal hayatı güçlü bir devlet olduğunu ve hakkını da uluslararası alanda her koşulda arayabileceğini ifade etmemiz gerekmektedir" diye konuştu.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan karşısında gösterdiği üstün başarıya ve dış güçlerin süreci yönettiğine dikkat çeken Hikmet Eren, "Sınır hattında devam eden çatışmalarda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri üstün bir başarı ortaya koymuş ve Ermenistan ordusuna büyük kayıplar verdirmiştir. Fakat bölgeyi kontrolü altında tutmayı düşünen dış güçleri de özellikle göz ardı etmemeliyiz. Rusya Federasyonu'nun Ermenistan'da asker konuşlandırdığı yönünde duyumlar almaktayız, böyle bir durumunun provokasyonlara sebebiyet vereceğini ve Karadeniz-Hazar Havzası'nın barış ve istikrarına darbe vuracağını söyleyebiliriz. Ermenistan, saldırılarına bir an önce son vermeli, bölgedeki tansiyonu düşürmeli ve işgal altında tutmuş olduğu Azerbaycan topraklarından çekilmelidir. Terör mantığı ile yapmış olduğu saldırgan tutumuna devam ettiği takdirde, telafisi mümkün olmayan bir sonuç ile karşı karşıya kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her koşulda kardeş Azerbaycan'a destek vereceğini beyan etmesi, Türk dünyasında memnuniyetle karşılandığını ifade eden Hikmet Eren, "Kafkaslarda istikrarın devam etmesini ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ısrarla savunan bir Türkiye var. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ecdadın asırlar boyunca yerine getirdiği bu görevi Kafkaslarda neyse yine yerine getirmeye devam edeceğiz' ifadeleri Türk dünyasında büyük yankı uyandırmış, dosta güven, düşmana da korku salmıştır. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının güçlü olması ve tarihi sorumluluklarını yerine getirme hususunda tereddüt etmeden hareket edebilmeleri, Azerbaycan'ın yalnız olmadığının ispatını ortaya koymaktadır. Bizler de aynı kararlılıkla Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruma adına atacağı her adımda yanında olduğumuzu, bir kez daha ifade etmek istiyor ve Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin kıyamete kadar devam edeceğini hatırlatıyoruz" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Manşet

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