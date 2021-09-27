Ekmeledin İhsanoğlu kimdir? Ekmeledin İhsanoğlu kaç yaşında, nereli? Ekmeledin İhsanoğlu hayatı ve biyografisi!

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EKMELEDİN İHSANOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Aralık 1943

Kaç yaşında: 77 yaşında

Nereli: Kahire, Mısır

1943 yılında Kahire'de doğdu.

İhsanoğlu, Mısır Ayn Şems Üniversitesi Fen Fakültesi'nden mezun olduktan sonra El-Ezher Üniversitesi'nde akademik hayata başladı.

Türk kültürünü küçük yaşta aile çevresinde tanıyan İhsanoğlu, Kahire Milli Kütüphanesi'nde ve Ayn Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Osmanlı kültürü ve edebiyatı ile ilgili araştırma ve eğitim çalışmaları yaptı.

1974'te Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doktorasını tamamladıktan sonra, İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalar yaptı. İslâm ve Batı kültürüyle yakından teması olan İhsanoğlu, 1984'te profesör oldu.

İhsanoğlu, 24 yıl boyunca İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin genel direktörlüğünün yürüttü. Bu görevinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü ile Türk Bilim Tarihi Kurumu'nun başkanlığını ve İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Müze ve Dokümantasyon Merkezi müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1 Ocak 2005'te devraldığı İKÖ genel sekreterliğini 2014 yılında İyad bin Emin Madani' ye devretti. Örgütün, seçimle göreve gelen ilk genel sekreteri ve ilk Türk genel sekreteri olma özelliklerini taşır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MHP İstanbul 2. Bölge 1. Sırada milletvekili adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu milletvekili seçildi ve TBMM'nin 25. Dönem'inde MHP milletvekili olarak meclise girdi.

Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu, 10 Ağustos 2014'te yapılan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ve CHP 'nin ortak adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ve Selahattin Demirtaş ile yarışmış, yarışı kaybetmişti.

İhsanoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ödülleri:

UNESCO ve Harvard Üniversitesi'ndeki görevlerinin yanı sıra millî ve uluslararası birçok bilim kurumunun üyesi olan İhsanoğlu, bilim ve eğitim tarihine katkı ve hizmetlerinden dolayı birçok ödül aldı. Türkiye Devlet Üstün Hizmet Madalyası(2000), Ürdün Birinci Derece İstiklal Madalyası, İKÖ Şeref ve Liyakat Sertifikası ile Mısır Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2008'de Uluslararası Bilim Tarihi Akademisi tarafından Koyre Madalyasına layık bulundu[2]. 2009 yılında Mısır Cumhuriyeti Sanat ve Kültür Nişanını, Malezya'da en üst sivil unvan olan Tansri unvanını[3] ve 2010 yılında "İslamofobiye karşı verdiği mücadele ve Keşmir konusundaki çabaları" nedeniyle Pakistan'da en yüksek unvan olan Hilal-i Pakistan unvanını aldı.

Fahri Doktoraları:

1994 Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

1996 Dowling College, Long Island, New York, ABD

2000 Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim Akademisi

2001 Sofya Üniversitesi, Bulgaristan

2001 Saraybosna Üniversitesi, Bosna-Hersek

2004 Tataristan Bilim Akademisi

2006 Università degli Studi di Padova, İtalya

2007 University of Exeter, İngiltere

2008 Uşak Üniversitesi, Uşak, Türkiye

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