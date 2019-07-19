Ekmeklerini Ahlat taşından çıkarıyorlar

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde çıkartılan, şekil verildikten sonra da binaların yalıtımında ve estetik görünümünde kullanılan Ahlat taşı, bölgede yaşayanların geçim kaynağını oluşturuyor. Ahlat taşının metrekaresi ise ortalama 45 TL'den satılıyor.

Ahlat'ta çıkarılan, ısı ve ses yalıtımı özelliklerinin yanı sıra estetik bir yapıya da sahip olduğu için, başta cami, çeşme, minare, kümbet ve bina gibi çeşitli yapılarda kullanılan Nemrut Volkan'ı oluşumu Ahlat taşını çıkarmak için, işçi ve ustalar yoğun emek sarf ediyor. Nemrut Dağı eteklerindeki taş ocaklarına gelen işçi ve ustalar tarafından balyoz, çivi ve manivela kullanılıp, volkanik kütleler parçalanarak ocaklardan çıkartılan taşlar, usta ellerde kesilip düz tabakalar haline getiriliyor. Zorlu şartlarda satışa hazırlanan taşların metrekaresi ise ortalama 45 TL'den alıcı buluyor.

Taş işleme ustası Necat Toptaş, yurt içine ve yurt dışına satışı yapılan Ahlat taşının yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak tutan özelliğe sahip olduğunu, bu nedenle de yoğun olarak tercih edildiğini söyledi. Geçimini taş ustalığı yaparak sağladığını belirten Toptaş, "Zorlu bir iştir. Ancak Ahlat'ta birçok insanın gelir kaynağını bu taşlar sağlıyor. Çok dikkat isteyen bir iş, dikkatli olmazsanız, elinizi ya da kolunuzu makineye kaptırabilirsiniz. Sabahın erken saatlerinde işe başlıyoruz. Saat 18.00'e kadar da çalışıyoruz. Yaz ayları boyunca çalışıp kış aylarında bu kazancımızla geçinmeye çalışıyoruz" dedi.



Kaynak: DHA