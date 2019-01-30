Ekmekleri İpin Ucunda

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki binaların çatılarında biriken kar kütlelerini beline bağladığı iple temizleyen Fikret Yılmaz, ekmeklerinin ipin ucunda olduğunu söyledi.

Yüksekova'da günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışına sevinen Fikret Yılmaz, beline bağladığı iple binaların çatılarında biriken kar kütlelerini temizleyerek ailesini geçindiriyor. Temizlediği her çatı için 100 TL alan 6 çocuk babası Fikret Yılmaz (44), "Metrelerce yüksekten düşmemek için belime ip başlayarak çalışıyorum. İpin bir ucunu belime bağlıyorum, diğer ucunu da çatıdaki baca veya demire bağlıyorum. Ekip arkadaşlarımdan biri de tedbir amaçlı sabitlenen ipin ucunu tutarak güvenliğimi sağlıyor" dedi.

"Ölümle burun buruna geliyoruz"

Yüksekova'da hayat şartlarının çok zor olduğunu dile getiren Fikret Yılmaz, "Bilindiği gibi böyle kar yağdığı zaman da bizim ekmek paramız çıkıyor. Yaklaşık yarım metre kar yağmış. Biz de çatıları temizliyoruz. Çatıya göre 100 ile 150 liradan para kazanıyoruz. Ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Kar fazla yağdığı zaman bizde çatıları temizliyoruz, ekmek paramızı kazanmak için 5-6 katlı binalara çıkıyoruz. Ölümle burun buruna geliyoruz. Ancak çoluk çocuğumuza ekmek götürmek zorundayız" diye konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA