Tır şoförü, aracının içinde ölü olarak bulundu
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Tır şoförü, aracının içinde ölü olarak bulundu

22.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:40

Kocaeli'nde tır şoförleri, bir tırın içinde hareketsiz duran birini görünce gidip bakmak istedi. Şahsın gözleri açık ve ağzından kan geldiğini gören şoförler ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın öldüğünü belirledi.

Sabah saatlerinde Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir tır parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde parka gelen tır sürücüleri, yabancı plakalı bir tırın içerisinde bir şahsın hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti.

OLAY YERİNE EKİPLER GELDİ

Oturur vaziyetteki yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen şahsın gözlerinin açık olduğunu ancak ağzından kan geldiğini gördü. Tır sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, kimliği öğrenilemeyen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kullandığı tırda ölü bulunan şahsın cansız bedeni, jandarma ekiplerinin incelemeleri sonrasında ambulansa alınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şahıs, daha sonra otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna sevk edildi. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek tır sürücüsünün ölümü hakkında jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Tır şoförü, aracının içinde ölü olarak bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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