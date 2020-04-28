Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun
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Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erbaş, koronavirüsten korunma önlemleri kapsamında, ekmeklerin, sıcaklığı 90 derece olan fırında 10 dakika tutulması önerisinde bulundu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun
28.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:35

Prof. Dr. Mustafa Erbaş, koronavirüs tehlikesinin uzun süre devam edebilme ihtimalini göz önüne alarak alışveriş ve beslenme konuları başta olmak üzere pek çok şeyi alışkanlık haline getirmemiz gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Erbaş, markette geçirilecek süreyi azaltmak için alışverişe liste yapılarak çıkılmasını, nakit yerine temassız kredi kartı kullanılmasını, ve mutlaka maske ile eldiven takıp, dezenfektan ya da kolonyalı mendil bulundurulmasını önerdi. Erbaş ayrıca alınan ekmeklerin 90 derecelik fırında 10 dakika tutulmasını önerdi.

MARKETTE ÜÇ ADIMLIK SOSYAL MESAFE

Market arabasını eldivenle tutmak gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Erbaş, market içerisinde diğer kişilerden en az 3 adım uzak durarak, sosyal mesafeye dikkat edilmesine vurgu yaptı. Ayrıca açıkta satılan ürünler yerine paketli yada markette poşetlenmiş ürünlerin tercih edilmesini önerdi.

"PROTEİNLİ GIDALAR VE MEYVE SEBZE TÜKETİLMELİ"

Prof. Dr. Erbaş, "Bağışıklık sistemine yardımcı olan yumurta, et ve süt gibi proteinli gıdalar, vitamin ve minerallerce zengin meyve ve sebzeler tercih edilmelidir. Bunlara ilave olarak yoğurt, kefir, boza ve turşu gibi probiyotik özellikli gıdalara, kekik ve zerdeçal gibi antioksidan özellikli baharatlara, ay çekirdeği ve kabak çekirdeği gibi çinko mineralince zengin, tuzsuz kabuklu yemişlere de bağışıklık sistemini desteklemeleri nedeniyle öncelik verilmeli "dedi.Marketlerde ürünlerin elle değil gözle seçilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Erbaş, eve geldikten sonra et ve süt gibi bozulabilir ürünlerin ayrılmasını diğerlerinin ise poşetlerla balkon gibi havadar yerlerde birkaç saat bekletilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun
Prof. Dr. Mustafa Erbaş

"EKMEK 10 DAKİKA FIRINDA TUTULMALI"

Açık şekilde veya poşetlenmiş olarak alınan ekmeklerin, sıcaklığı 90 derece kadar olan fırında 10 dakika kadar tutulması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Erbaş, "Salata ve meyveler gibi pişirilmeden tüketilen gıdalar, bir ön yıkama işleminden geçirildikten sonra derin bir kap içerisindeki sirkeli suda en az 15 dakika bekletilmeli . Sonra iyi bir şekilde ovalanarak akan suyun altında yıkanmalıdır. Alışverişlerde tek kullanımlık poşetler kullanılmalı. Poşetler, iç içe geçirilerek, geri dönüşüme atılmalı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) gıdalarda veya gıda ambalajlarında koronavirüsün çoğaldığına ve buralardan insana bulaştığına dair bir bildirimde bulunmamıştır. Ancak gıdaların tedarik ve hazırlanma süreçlerinde kişilere bir bulaşma olabileceği göz önünde bulundurularak, alışverişte özen gösterilmeli ve bağışıklık sistemini destekleyen gıdalar tercih edilmelidir" diye konuştu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun

Kaynak: DHA

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