Ekmeğe zam mı geldi İstanbul 2020? Ekmek fiyatı ne kadar oldu? 220 gr ekmek ne kadar? 240 gr ekmek ne kadar?

Ekmeğe gelen zam sosyal medyada konuşulan konulardan biri oldu. Peki, İstanbul'da ekmeğe zam geldi mi? Ekmek fiyatı ne kadar? 220 gr ekmek ne kadar? 1 adet ekmek ne kadar?