Ekmeğe zam mı geldi İstanbul 2020? Ekmek fiyatı ne kadar oldu? 220 gr ekmek ne kadar? 240 gr ekmek ne kadar?
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Ekmeğe zam mı geldi İstanbul 2020? Ekmek fiyatı ne kadar oldu? 220 gr ekmek ne kadar? 240 gr ekmek ne kadar?

20.11.2020 00:02 | Son Güncelleme: 20.11.2020 00:05
Ekmeğe zam mı geldi İstanbul 2020? Ekmek fiyatı ne kadar oldu? 220 gr ekmek ne kadar? 240 gr ekmek ne kadar?

Ekmeğe gelen zam sosyal medyada konuşulan konulardan biri oldu. Peki, İstanbul'da ekmeğe zam geldi mi? Ekmek fiyatı ne kadar? 220 gr ekmek ne kadar? 1 adet ekmek ne kadar?

İstanbul'da valilik ve fırıncılar odasından oluşan komisyon, yaygın olarak satılan ekmeğin fiyatını belirlerken İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olan fırınlar da kendi fiyatlarını kendileri belirliyor.

Fırıncı esnafı, un fiyatlarının artması ve maliyetlerin yükselmesi halinde ekmeğe zammın devam edeceğini belirtti. Bir çuval unun fiyatı kısa zamanda 89 TL'den 145 TL'ye yükselmişti.

EKMEĞE ZAM MI GELDİ?

İstanbul'da ekmeğe geçen ay yapılan zammın ardından bir zam daha geldi. Gelen zamla 200 ve 220 gram ekmek, 2 TL'den satılmaya başlandı.

EKMEK FİYATI NE KADAR?

İstanbul'da geçen ay 200 gram ekmek 1.25 TL'den 1.50'ye çıktı. Sonrasında 240 gram ekmek 1.50 TL'den 1.75 TL'ye yükseldi. Fırından fırına fark eden fiyatlarda, kimi fırınlar 200 ve 220 gram ekmeği de 1.75 TL'den sattı. İstanbul'da ekmeğe bir ayda ikinci zam geldi.

T24'ün haberine göre, gelen yeni zamla aynı gramajdaki ekmek 2 TL'den satılmaya başladı. Ekmeğin kilo fiyatı çoğu fırında 10 TL oldu. Zaman ve gramaj değişikliğindeki temel sebebin, İstanbul'da iki farklı komisyonun ekmek fiyatı belirlemesinden kaynaklanıyor.

İstanbul'da valilik ve fırıncılar odasından oluşan komisyon, yaygın olarak satılan ekmeğin fiyatını belirlerken İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olan fırınlar da kendi fiyatlarını belirledi.

Fırıncı esnafı, un fiyatlarının artması ve maliyetlerin yükselmesi halinde ekmeğe zammın devam edeceğini belirtti. Bir çuval unun fiyatı kısa zamanda 89 TL'den 145 TL'ye yükseldi.

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