Eklem ağrısı sebeplerine dikkat !
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Eklem ağrısı sebeplerine dikkat !

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu konu hakkın da bilgiler verdi.

Eklem ağrısı sebeplerine dikkat !
18.05.2020 11:26 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:26

Eklem ağrısı için birçok risk faktörü vardır;

Yaşlılık; yaşınız arttıkça ve eklemlerinizde kıkırdak oluşturan kollajen bozulmaya başladığından ağrılar ve acıların ortaya çıkma ihtimali artar.

Artrit veya osteoartrit; artritli olanlar, eklem ağrıları açısından daha büyük risk taşırlar. Artrit daha çok iltihaplı eklem romatizmaları için kullanılan bir tanımdır. Osteoartrit halk arasında bilinen adıyla kireçlenme yaşa, travmalara ve postoperatif durumlara bağlı kıkırdak hasarı ve kemik değişikliklerini tanımlar.

Gut, psödögut gibi metabolik hastalıklar

Tekrarlayan hareketler yapmaktan dolayı aşırı kullanım; örneğin, koşucular uzun süreler boyunca sıklıkla eklem ağrıları hissederler. Belirli bir mafsal üzerinde tekrar tekrar baskı uygulayan diğer spor ve hobiler de dans, bisiklet, yoga, jimnastik, futbol, futbol, kürek çekme, vs. gibi semptomları daha da kötüleştirebilir. Tekrarlayan hareketler, yarışmalı sporlar, salon sporları, mesleki zorlanmalar eklem hasarına sebep olarak ağrıya sebep olurlar.

Kötü duruş, eklemlerin düzgün çalışmasını olumsuz etkiler.

Yaralanmalar, darbe veya travmalar.

Hareketsizlik, oturarak çalışmak gibi hareketsiz bir yaşam tarzı

Hashimoto tiroiditi ve diğer hipotirodiler veya

Fibromiyalji sendromu hastalıklar.

Miyofasial ağrı sendromu

Miyopatiler

Nöropatiler

Kas ağrıları veya eklem üzerinde baskı yapan yaralanmalar

Eklem çevresindeki kasların zayıflığı, antrenmansızlığı, eklem gevşeklikleri.

Osteoporoz, osteomalazi gibi patolojik kemik hastalıkları

Nadir durumlarda enfeksiyon veya grip gibi viral ve bakteriyel hastalıklar kas ve eklem ağrılarına sebep olabilir.

Yorgunluk

Uykusuzluk

Depresyon

Kaynak: Bültenler

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