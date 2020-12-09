"Eklem ağrılarınızın nedeni D vitamini eksikliği olabilir"
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"Eklem ağrılarınızın nedeni D vitamini eksikliği olabilir"

09.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:18

D vitamini eksikliğinin, kemiklerin zayıflamasını tetikleyeceğine dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, bu durumun yetişkinlerde osteomalazi (kemik yumuşaması) çocuklarda ise raşitizme neden olduğunu hatırlattı.

D vitamini eksikliğinin, kemiklerin zayıflamasını tetikleyeceğine dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, bu durumun yetişkinlerde osteomalazi (kemik yumuşaması) çocuklarda ise raşitizme neden olduğunu hatırlattı. Doç. Dr. Meriç, "Eklem ağrılarınızın nedeni D vitamini eksikliği olabilir" dedi.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, D vitamini eksikliği belirtilerinin kişiden kişiye değişmekle birlikte, eklem ağrısı, yorgunluk, kas ağrısı ve zayıflığı, kemik ağrısı, uyuşma ve düşkün ruh hali en tipik belirtileri olduğunu söyleyerek, alınması gereken önlemlere yönelik açıklamalar yaptı.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ KİREÇLENME NEDENİ

D vitamininin özellikle eklem ağrısı ve osteoartirit (kireçlenme) ile ilişkisi olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Gökhan Meriç, sözlerine şöyle devam etti:

"Yapılan bazı çalışmalar, düşük D vitamini seviyelerinin, eklem ve kas ağrısının artmasına neden olabileceğini gösteriyor. Dizlerinde ileri kıkırdak aşınması olan 158 hastada, kıkırdak aşınmasının derecesi ile D vitamini düzeyi karşılaştırılmış. 50 yaş üstünde ve çeşitli derecede diz ağrısı çeken kişilerle yapılan bu çalışmada, D vitamini eksikliği olan hastaların birçoğunun ileri kireçlenme bulguları olduğu görülmüştür."

Dizde kireçlenmesi olan hastaların D vitamini seviyesinin mutlaka incelenmesi gerektiğini aktaran Doç. Dr. Meriç, kireçlenme tedavi edilirken, D vitamini eksikliğinin de tedavi edilmesini dile getirdi.

"D VİTAMİNİNİ DOKTOR ÖNERMEDİKÇE KULLANMAYIN"

Güneş ışığını güvenli bir şekilde almak ve sağlıklı, dengeli beslenmenin çoğu insanın günlük D vitamini ihtiyacı için yeterli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Meriç, "Vejetaryenler veya yaşlı yetişkinler de özellikle kışın yeterli D vitamini almakta zorlanabilir. Bu durumda, bir uzmana başvurarak hekimin önerdiği D vitamini takviyesini almak doğru olur. Ancak gereğinde fazla D vitaminin zarar vereceği, hatta zehirlenmeye neden olabileceğini de unutulmamak gerekir. Doktor önermedikçe D vitamini kullanılmamalıdır" diye konuştu.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ ŞART

Kireçlenme problemi olan hastaların hem sağlıklarını desteklemek hem de semptomları hafifletmek için yaşam tarzı değişikliği yapmalarının gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Gökhan Meriç, sözlerine şöyle devam etti:

"Etkilenen eklemin düzenli olarak, nazikçe egzersiz yapması ve gerilmesi, toplam vücut ağırlığına dikkat edilmesi, kilo fazlalığı varsa kilo verilmesi, diz üzerinde ağır iş yapılmaması ve sigarayı bırakmak gerekir."


'Eklem ağrılarınızın nedeni D vitamini eksikliği olabilir'
'Eklem ağrılarınızın nedeni D vitamini eksikliği olabilir'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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