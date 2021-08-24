Ekiplerimiz Aynı Anda 10 Mahallemizde Çalışmalarını Sürdürüyor

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz Esentepe Mahallemizde merdiven boyama ve korkuluk çalışmalarını Baklacı Mahallemizde soğuk asfalt için hazırlık çalışmalarını Şeyhsinan Mahallemizde beton yollarda düzenleme çalışmalarınıDağarlar Mahallemizde asfalt yama çalışmalarını Hacıbey...

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz Esentepe Mahallemizde merdiven boyama ve korkuluk çalışmalarını Baklacı Mahallemizde soğuk asfalt için hazırlık çalışmalarını Şeyhsinan Mahallemizde beton yollarda düzenleme çalışmalarınıDağarlar Mahallemizde asfalt yama çalışmalarını Hacıbey Mahallemizde kaldırım çalışmalarını Barış Mahallemizde kaldırım çalışmalarını Işıklar Mahallemizde asfalt yama çalışmalarını Subaşı Mahallemizde kilit parke tamirat çalışmalarını Sarıpınar Mahallemizde yol düzenleme çalışmalarını Azıtepe Mahallemizde yol düzenleme çalışmalarını Killik Mahallemizde yeni park alanı için düzenleme çalışmalarını Ilıca Mahallemizde asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: Habermetre