Ekipler kardan kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz çalışıyor - Haberler
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Ekipler kardan kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz çalışıyor

AA, İlhan Eren İnan - Güncel
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Karla mücadele ekiplerinin çalışması Hizan İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Sait Gök ile röportaj Hizan Şantiye Şefi Osman Gönder ile röportaj BİTLİS (AA) – Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'in Hizan ilçesinde karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz...

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Karla mücadele ekiplerinin çalışması

Hizan İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Sait Gök ile röportaj

Hizan Şantiye Şefi Osman Gönder ile röportaj BİTLİS (AA) – Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'in Hizan ilçesinde karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler kardan kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz çalışıyor

Ekipler kardan kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz çalışıyor

Ekipler kardan kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz çalışıyor

AA / İlhan Eren İnan - Güncel

Mehmet Sait, Röportaj, Hisarcık, Hizan, Güncel, Haberler

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