Ekipler kardan kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz çalışıyor
AA, İlhan Eren İnan - Güncel
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Karla mücadele ekiplerinin çalışması Hizan İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Sait Gök ile röportaj Hizan Şantiye Şefi Osman Gönder ile röportaj BİTLİS (AA) – Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'in Hizan ilçesinde karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz...
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Karla mücadele ekiplerinin çalışması
Hizan İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Sait Gök ile röportaj
Hizan Şantiye Şefi Osman Gönder ile röportaj BİTLİS (AA) – Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'in Hizan ilçesinde karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.