Ekipler engelli yaşlı kadın için seferber oldu
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Ekipler engelli yaşlı kadın için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan - Haberler | Sağlık

Ekipler engelli yaşlı kadın için seferber oldu Kırıkkale'de ikinci kattaki evinde rahatsızlanan 73 yaşındaki engelli kadın için sağlık ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Ekipler engelli yaşlı kadın için seferber oldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de ikinci kattaki evinde rahatsızlanan 73 yaşındaki engelli kadın için sağlık ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Merkez Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki bir apartmanın ikinci katında ikamet eden 73 yaşındaki Şadiye Ertan, gece saatlerinde rahatsızlandı. Durumunu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren Ertan için sağlık ekipleri eve geldi. Burada ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaşlı kadını hastaneye götürmeye karar verdi.

Engeli kadını ikametinden çıkarmakta güçlük çeken sağlıkçılar, itfaiyeden yardım istedi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese gelerek Ertan'ı ikinci katındaki ikametinden çıkararak ambulansa taşınmasına yardımcı oldu. Ertan, hastanede tedavi altına alındı.

Şaziye Ertan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ekipler engelli yaşlı kadın için seferber oldu
Ekipler engelli yaşlı kadın için seferber oldu
Ekipler engelli yaşlı kadın için seferber oldu
Ekipler engelli yaşlı kadın için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan

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