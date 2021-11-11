Ekip, kaçırılan Yağmur'u bulmak için seferber oluyor - Haberler
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Ekip, kaçırılan Yağmur'u bulmak için seferber oluyor

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Ekip, kaçırılan Yağmur'u bulmak için seferber oluyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve reytinglerin zirvesinde olan 'Teşkilat', 14 Kasım Pazar akşamı yirmi ikinci bölümüyle ekranlara gelecek.

Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen 'Teşkilat',gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi, aksiyon sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile adından söz ettirmeye devam edecek.

'Teşkilat'ta bu hafta neler olacak:

Ariel'in alınmasıyla zor duruma düşen ve Şirket'le ilişkileri bozulan Yıldırım, İsrail'de yaşananların intikamını almak için harekete geçer. Ekip Ceren'in para dolu bir çanta bıraktığı adam üzerinden kurgulanan planın ne olduğunu çözmeye çalışırken, bu gizemli adamın aslında Yağmur'un peşinde olduğu ortaya çıkar.

Yağmur'un kaçırılmasının ardından ekip kenetlenir ve dört koldan çalışmalara başlar. Ancak hiç beklemedikleri olaylar ekibi zor durumda bırakacaktır.

Pınar, Yağmur'un kaçırılmasıyla ilgili bir ipucu bulmak ümidiyle Çetin'e gittiğinde öğrendiği gerçek daha büyük bir tehdidi açığa çıkarır. Yağmur'u kaçıranların yaptığı teklif karargahta büyük bir yankı uyandırır.

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