Ekinözü, Yüksekokul İstiyor



Kaharamanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) rektörü Durmuş Deveciyi ziyaret eden Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, ziyarette Deveciye, ilçeye meslek yüksek okulu kazandırılması yönündeki talebini iletti.



İlçede, bu açığın kapatılması için ilk günden beri mücadele ettiklerini söyleyen Çeleğen, "Ekinözü İlçesinde Belediye Başkanlığı Görevimize geldiğimiz ilk günden buyana bu üniversitenin Ekinözü İlçemize gelmesini istiyoruz Ekinözü İlçesi bir Turistlik mekan olduğu için önem arz ediyor." dedi.



Açılacak yüksek okul ile bölge insanın eğitim seviyesinin yükseleceğine işaret eden Başkan Çeleğen; "İlçemizin geleceğine olan bir yatırım olarak gördüğümüz yüksekokul açılması yönündeki çabalarımız oluyor. İlçemizdeki özellikle üniversite eğitimi noktasında ciddi eksikliğimiz var. Burada lise eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz, mecburen Elbistan, Afşin, Göksun ve Kahramanmaraş başta olmak üzere ilçe dışında eğitim görüyor. Çoğu öğrenci de yeterli imkânı olmadığı için eğitimini yarım bırakmak zorunda kalıyor ve liseden sonra üniversite eğitimi alamıyor. İlçemize yüksekokul açıldığı takdirde bu olumsuzluk giderilecek, bölge insanının eğitim seviyesi yükselecek hem de gençlerimiz alacakları eğitimle iş imkânı noktasında hissedilir bir rahatlığa kavuşacaktır." diye konuştu.