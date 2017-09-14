Ekinözü'nde Mahallelere Kilit Parke Taşı Döşeniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Ekinözü İlçe Belediyesi Ekinözü ilçe kırsalındaki eski arazi yollarının iyileştirilmesi ve yeni arazi yolları açma çalışmaları, menfez yapımı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölge halkı yapılan çalışmalardan oldukça memnun. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, ilçe kırsalındaki grup yollarında asfaltlama ve kırsal mahallelerin içindeki sokaklarda ise Ekinözü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kilitli parke taşı döşeme çalışmaları, eski arazi yollarının iyileştirilmesi ve yeni arazi yolları açma çalışmaları, köprü ve menfez yapımı çalışmaları sürdürerek ilçe kırsalının sorunlarının çözümü noktasında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ilçe kırsalındaki aralıksız sürdürdüğü çalışmaları nedeniyle, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a teşekkür etti.

İlçe kırsalındaki çalışmaları anlatan Başkan Çeleğen: ''Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın ve Ekinözü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüzün "Ekiplerimizce, ilçe kırsalındaki mahallelerin tüm sorunlarının çözümünde olduğu gibi ilçeye bağlı 93 haneli ve yaklaşık 500 nüfusu bulunan Kandil Mahallesi yolu, ilk defa bordürlü kilitli parke taşıyla tanışıyor. Yolları çukurlardan, çamur ve tozdan geçilmeyen mahalle halkı, çalışmaların tamamlanmasıyla rahat bir nefes alacak" dedi.

Başkan Çeleğen "Ekinözü ilçesinde bulunan mahallelerimizin büyük bir bölümü ilk defa bizim gelmemizle bordürlü kilitli parke taşlı yollarla tanıştı. Mahalle yollarımızın hepsi kullanılamaz durumdaydı. Yollar yaz aylarında toz ve çukurlardan geçilmezken, kışın ise çamur deryasına dönüşüyordu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizle Mahallerimizin ana yollarını asflat yaptık. Mahalle aralarındaki yollarımızı ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizin desteği ile Köklü çözümle yollarımızı kilitli taşlarla süsleyerek vatandaşlarımızın bu çilesine son vereceğiz.

Hedefimiz önümüzdeki yaz sezonundan tüm mahallelerimizin yollarını bordürlü kilitli parke taşlarıyla süsleyip, vatandaşlarımıza bu hizmeti götürmektir. Kandil Mahallesi'nde ikamet eden yaklaşıp 500 vatandaşımızın bu sorununu bordürlü kilitli taşı döşeyerek çözeceğiz. Başlatılan çalışmanın kısa zamana içersinde tamamlanmasını hedefliyoruz" dedi.

Kandil Mahallesi Muhtarı Ahmet Cuma Baz İse Mahallerinde yapılan çalışmalardan dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a ve Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen'e teşekkür etti.

