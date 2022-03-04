Ekinci muhtar ve vatandaşları dinledi

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (İHA) - Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, çok sayıda vatandaş ve muhtarları makamında kabul ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Resmi çalışmalar, toplantılar ve belirli programları dışında sürekli vatandaşlarla iç içe olan Ekinci, her gün onlarca vatandaşı makamında kabul ediyor. Ekinci, muhtar ve vatandaşların kendisine ilettiği sorun ve talepleri doğrudan ilgili birimlere iletip, sorunların çözümü için talimat veriyor. Ekinci, "Güzel ilçemizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Muhtar ve vatandaşlarımızın sorun ve taleplerine çözüm üretiyoruz. Hizmet noktasında merkezde ne varsa, ilçemizin en uç noktasındaki mahallelerimize de aynı hizmetleri götürmeye gayreti içerisindeyiz. İlçemizi her yaştan insanın rahat, güvenli ve huzur içinde yaşayacağı bir şehir haline geliyor. Dolayısıyla şehrin var olan potansiyelini ortaya çıkaracak yatırımlarımız sürecek" ifadelerini kullandı.

Muhtar ve vatandaşlar da sorunlarını dinleyen Ekinci'ye teşekkür etti. - ŞANLIURFA