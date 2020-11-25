Ekin Mert Daymaz kimdir? Ekin Mert Daymaz hayatı ve biyografisi! Ekin Mert Daymaz kaç yaşında, nereli?
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Ekin Mert Daymaz kimdir? Ekin Mert Daymaz hayatı ve biyografisi! Ekin Mert Daymaz kaç yaşında, nereli?

25.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:34
Ekin Mert Daymaz kimdir? Ekin Mert Daymaz hayatı ve biyografisi! Ekin Mert Daymaz kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ekin Mert Daymaz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ekin Mert Daymaz hakkında merak edilenler. Ekin Mert Daymaz hayatı ve biyografisi. Ekin Mert Daymaz kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ekin Mert Daymaz merak konusu oldu. İşte Ekin Mert Daymaz hakkında merak edilen Ekin Mert Daymaz kimdir, Ekin Mert Daymaz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Aralık 1990

Kaç yaşında: 29yaşında

Nereli: Hollanda

Boy: 1,92 m

Doğum: 2 Aralık 1990 (29 yaşında)

Etkin yıllar: 2014-günümüz

Eğitim: Haliç Üniversitesi

Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya gelmiştir. Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur. 2016 yılı itibarıyla 3 televizyon dizisinde oynamıştır. Oyunculuğa adım attığı dizi olan Not Defteri erken final yapmıştır. Ertesi yaz, Çilek Kokusu dizisinde Volkan Mazharoğlu karakteriyle tekrar ekranlara gelmiştir. Bu dizi birçok gün Türk televizyonlarında en çok izlenen birinci ya da ikinci program olmuştur. Bu diziden sonra FOX'ta yayınlanan Hayat Sevince Güzel adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır. Başrol oyuncusu olduğu bu dizi, 11 Temmuz - 15 Ağustos 2016 tarihleri arasında sürekli olarak gününün en çok izlenen programı olmuştur.

Daymaz, Haliç Üniversitesi'nde antrenörlük ve fitness okumaktadır.

FİLMLERİ

2014 Not Defteri Egemen Şanoğlu Başrol Oyuncusu

2015 Çilek Kokusu Volkan Mazharoğlu Başrol Oyuncusu

2016 Hayat Sevince Güzel/ Savaş Göçer Başrol Oyuncusu

2017 Kırlangıç Fırtınası/ Şahin Turaboğlu Başrol Oyuncusu

2018 Ağlama Anne/ Mert Bayer Başrol Oyuncusu

2019 Mirasyedi/ Ozan Başrol Oyuncusu

2020 Gençliğim Eyvah/ Ahmet Asmalı Başrol Oyuncusu

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