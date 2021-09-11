Ünlü oyuncu Ekin Koç'un geçtiğimiz günlerde beraber yakalandığı gizemli arkadaşının kimliği ortaya çıktı. Son olarak 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde yer alan oyuncu, kalbini Ukraynalı modele kaptırdı. Koç'un gizemli sevgilisinin ismine ise Snob Magazin ulaştı.

Ünlü oyuncunun, bir süredir birlikte olduğu sevgilisinin adı Irina Lankova...

Bir süredir İstanbul'da yaşayan ve ülkemizdeki defilelere katılan modelin, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla da dikkat çekiyor.

Çift, geçtiğimiz günlerde Snob Magazin'in objektifine takıldı.

Kısa süreli panik olan çiçeği burnunda sevgililer, daha sonra sohbetlerine devam etti.

Bikinili paylaşımlarıyla dikkat çeken Irina Lankova'nın İstanbul'dan önce uzun süre Çin'de yaşadığı da öğrenildi.

Fotoğrafa da meraklı olan model, çektiği güzel kareleri sayfasına taşıyor.