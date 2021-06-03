Ekin Koç'a nazar değdi! Operasyon geçirdi
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Ekin Koç'a nazar değdi! Operasyon geçirdi

Ekin Koç'a nazar değdi! Operasyon geçirdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Sencer karakteriyle hayran kitlesini genişleten Ekin Koç, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Koç'un operasyon geçirdiği ortaya çıktı

Oyuncu Ekin Koç, önceki gün Cihangir'de bir kafede görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde parmağını kıran oyuncu ağrılarının geçmemesi üzerine ameliyat olduğunu söyledi.

,Ekin Koç, yapımcı ile yaşadığı anlaşmazsızlıktan dolayı projesinin iptal olduğunu yakın zamanda farklı projeleri değerlendireceğini söyledi.

EKİN KOÇ KİMDİR?

Ekin Koç, 21 Haziran 1992 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimine devam etti. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyuncu olarak ilk kez 2013'te Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Sencer karakteriyle hayran kitlesini genişletti.

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Ekin Koç'a nazar değdi! Operasyon geçirdi
Ekin Koç'a nazar değdi! Operasyon geçirdi
Ekin Koç'a nazar değdi! Operasyon geçirdi

Kaynak: Snob Magazin

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