Ekim Ayı PlayStation Plus Oyunları Sızdı

Resmi duyuruya birkaç gün kala ekim ayı Playstation Plus oyunları sızdırıldı.

VGC'de yer alan habere göre, Dealabs adlı internet sitesinden Billbill-kun isimli kullanıcı PlayStation Plus aboneleri için ekim ayında verilecek ücretsiz oyunları yazdı. Buna göre, ekim ayı PlayStation Plus oyunları Hell Let Loose, Mortal Kombat X ve PGA Tour 2K21 olacak. Aynı kullanıcı geçen ayki listeyi resmi duyurudan önce sızdırmış ve paylaştığı bu liste doğru çıkmıştı.

İddia edilen ekim ayı oyunlarından Hell Let Loose sadece PlayStation 5 kullanıcıları için sunulacak, Mortal Kombat X ve PGA Tour 2K21'in ise PlayStation 4 versiyonları yer alacak. Sony her ay PS Plus aboneleri için iki adet PS4 ve bir adet PS5 oyununu ücretsiz olarak veriyor. PS4 oyunları PS5 üzerinden de geriye uyumluluk özelliği sayesinde oynanabiliyor.

Sony'nin resmi programına göre, PlayStation Plus oyunları her ayın son çarşamba günü duyuruluyor. Buna göre, ekim ayının listesi 29 Eylül'de açıklanacak.

Eylül ayı PlayStation Plus oyunları ise Overcooked! All You Can Eat (PS5), Hitman 2 (PS4) ve Predator: Hunting Grounds (PS4). Bu oyunlar bir sonraki ayın oyunları indirmeye sunulana kadar (her ayın ilk salı günü) ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor. Bu doğrultuda, ekim ayı oyunları 5 Ekim'de indirmeye açılacak.

Sony'nin bu yılın ilk çeyreğine ait mali raporunda, PlayStation Plus aktif abone sayısı 46,3 milyon olarak açıklanmıştı. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 milyon artış gösterse de, iki önceki çeyrek döneme kıyasla 1 milyon azalmıştı.

