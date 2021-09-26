Ekim Ayı PlayStation Plus Oyunları Sızdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ekim Ayı PlayStation Plus Oyunları Sızdı

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Ekim Ayı PlayStation Plus Oyunları Sızdı

ps-plus-ekim-2021-ucretsiz-oyunlari-sizdi

Resmi duyuruya birkaç gün kala ekim ayı PlayStation Plus oyunları sızdırıldı.

The post appeared first on .

Resmi duyuruya birkaç gün kala ekim ayı Playstation Plus oyunları sızdırıldı.

VGC'de yer alan habere göre, Dealabs adlı internet sitesinden Billbill-kun isimli kullanıcı PlayStation Plus aboneleri için ekim ayında verilecek ücretsiz oyunları yazdı. Buna göre, ekim ayı PlayStation Plus oyunları Hell Let Loose, Mortal Kombat X ve PGA Tour 2K21 olacak. Aynı kullanıcı geçen ayki listeyi resmi duyurudan önce sızdırmış ve paylaştığı bu liste doğru çıkmıştı.

İddia edilen ekim ayı oyunlarından Hell Let Loose sadece PlayStation 5 kullanıcıları için sunulacak, Mortal Kombat X ve PGA Tour 2K21'in ise PlayStation 4 versiyonları yer alacak. Sony her ay PS Plus aboneleri için iki adet PS4 ve bir adet PS5 oyununu ücretsiz olarak veriyor. PS4 oyunları PS5 üzerinden de geriye uyumluluk özelliği sayesinde oynanabiliyor.

Sony'nin resmi programına göre, PlayStation Plus oyunları her ayın son çarşamba günü duyuruluyor. Buna göre, ekim ayının listesi 29 Eylül'de açıklanacak.

Eylül ayı PlayStation Plus oyunları ise Overcooked! All You Can Eat (PS5), Hitman 2 (PS4) ve Predator: Hunting Grounds (PS4). Bu oyunlar bir sonraki ayın oyunları indirmeye sunulana kadar (her ayın ilk salı günü) ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor. Bu doğrultuda, ekim ayı oyunları  5 Ekim'de indirmeye açılacak.

Sony'nin bu yılın ilk çeyreğine ait mali raporunda, PlayStation Plus aktif abone sayısı 46,3 milyon olarak açıklanmıştı. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 milyon artış gösterse de, iki önceki çeyrek döneme kıyasla 1 milyon azalmıştı.

Bayonetta 3 İçin Oynanış Fragmanı Yayımlandı

The post Ekim Ayı PlayStation Plus Oyunları Sızdı appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Şevval Şahin Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Neşet Ertaş Güzel Sözler Derya Yanık Devlet Bahçeli Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ekim Ayı PlayStation Plus Oyunları Sızdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 17:32:04. #1.12#