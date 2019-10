Ekici: "Muhtarlık yasasına ihtiyaç var"

19.10.2019 14:52

Ünye Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Ekici, muhtarlık yasasına ihtiyaç olduğunu söyledi.



Tüm Türkiye'de olduğu gibi 19 Ekim Muhtar Günü Ordu'nun Ünye ilçesinde de törenle kutlandı. Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.



"Muhtarlık yasasına ihtiyaç duyulmaktadır"



Ünye Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Ekici, "Ünye'de 85 mahalle muhtarı 125 bin nüfusu temsil etmektedir. Bugün dördüncüsünü düzenlediğimiz Muhtarlar Günümüz kutlu olsun. 190 yıllık tarihe sahip Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan önemli bir yerel yönetim biçimi olan muhtarlığın günümüz şartlarına uygun anlaşılır net cümlelerle tanımlanmış yetki ve sorumluluk taşıyan başlı başına bir muhtarlık yasasına ihtiyaç duyulmaktadır" ifadelerini kullandı.



Muhtarlara promosyon müjdesi veren Ekici, "Bankalardan maaş alan memurların ve emeklilerin promosyon aldığı gibi biz de promosyon almak için mücadele verdik. Bu mücadelenin sonucunda Ordu Valiliği tarafından geçtiğimiz günlerde banka ile anlaşmaya varıldı ve muhtarlarımızın hesabına bir kereye mahsus promosyon ücretinin yatırılacağı ifade edildi" diye konuştu.



"Muhtarlarımızdan birlik ve güvenlik istiyoruz"



Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen programda konuşan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise, "Muhtarlarımızdan biz her şeyden önce dirlik, birlik, güvenlik istiyoruz. Bir yerde asayiş yoksa, huzur yoksa, birlik yoksa hiçbir şeyin tadı olmaz. Yapılan hizmetlerden de verim alınmaz. Vatandaş memnuniyeti de sağlanamaz. Bu anlamda muhtarlarımız öncelikli olarak polis bölgesinde, jandarma bölgesinde basit asayiş olaylarından başlamak üzere her türlü asayiş olaylarından hatta ve hatta terörle ilgili gelişebilecek olayları çok önceden haber alıp ilgili makamlara ileterek gerekli koordinasyonu sağlayan birimdir. Yine sağlık, tarımsal faaliyetler, STK faaliyetleri gibi mevzuatın bize yüklediği görevler vardır. Vatandaşın ihtiyacını görerek ulaşılabilir bir hizmet alanıdır muhtarlık. Bu konuda her zaman kapımız ve telefonumuz size açıktır. Her meslekte her görevde olduğu gibi az da olsa eksiklerimiz, kötü örneklerimiz var. Bunlar olacak ama bunları bizlerin öncülüğünde, sizlerin rehberliğinde en aza indireceğiz. Hizmetleriniz daim olsun ve ihtiyaç duyduğunuzda gerek makamımızda gerekse telefonla tüm sorunlarınızı bildirebileceğinizi bir kez daha ifade ediyorum" şeklinde konuştu. - ORDU

