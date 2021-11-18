EKİCİ AİLESİ ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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EKİCİ AİLESİ ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Küçükçekmece'de annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) silahla vurarak öldürdükten sonra zehir içip intihar eden Yusuf Çağrı Ekici'nin (20) cenazeleri Eskişehir'de toprağa verildi.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Küçükçekmece'de annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) silahla vurarak öldürdükten sonra zehir içip intihar eden Yusuf Çağrı Ekici'nin (20) cenazeleri Eskişehir'de toprağa verildi.

Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede oturan Yusuf Çağrı Ekici, annesi Sakine Ekici ve babası Yusuf Ekici'yi mutfakta silahla vurarak öldürdü. Yusuf Çağrı Ekici, daha sonra yatağına gidip zehir içerek intihar etti. Ekici ailesinin cenazeleri Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak, Eskişehir'e getirildi. Cenazeler, Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından göz yaşlarıyla toprağa verildi.

EKİCİ AİLESİ ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

EKİCİ AİLESİ ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

EKİCİ AİLESİ ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ VAHŞET; EKİCİ AİLESİNİN CENAZELERİ EVDEN ÇIKARILDI

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ VAHŞET; EKİCİ AİLESİNİN CENAZELERİ EVDEN ÇIKARILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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