Son Dakika: Yks ek tercihler, 2.tercih kılavuzu ve 140 puan alanların tercih tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıtları bitmesiyle beraber gözler YKS ek tercihlerine çevrildi. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlıyor 2021? YKS 2.tercih kılavuzu yayımlandı mı? Ek tercihler başladı mı? YKS 2021 ek tercihler ne zaman yapılacak? YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacaklar? İşte detaylar haberimizde…

YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI 2021?

YKS ek tercihleri adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. YKS ek tercihlerin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

YKS 2.TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS 2.tercih kılavuzu yayımlandı. Önümüzdeki günlerde kılavuzun yayımlanması bekleniyor. YKS 2.tercih kılavuzu ile ilgili detaylar belli olunca ayrıntılar haber de yer alacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

YKS 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAKLAR?

ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" ifadelerini kullandı.

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

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