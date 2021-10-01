YKS Ek Yerleştirme sonuçları 1 Ekim 2021 Cuma günü ÖSYM tarafından açıklandı. Bu gelişme üzerine öğrenci adayları "Ek tercih yurt başvuruları ne zaman? Ek yurt başvuruları ne zaman 2021? Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs başvurusu ne zaman?" gibi soruların cevaplarını aratmaya başladı. KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili detaylar haberimizde.

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK' ek tercih yurt başvuruları en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Bu konuda açıklama yapan KYK, yaptığı açıklamayla yakın bir zaman içerisinde ek tercih yurt başvuru tarihini duyuracağını açıkladı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KYK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları, daha sonra duyurulacak bir tarihte alınacak." Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

KYK'dan konu ile ilgili resmi açıklama gelmesinin ardından tarihler haberimizde yer alacak.

KYK EK TERCİH BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları geçen yıl kasım ayında başlamıştı. Bu yıl da aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.

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