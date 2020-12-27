Ek tedbirler gelecek mi? Gözler yılın son Kabine toplantısına çevrildi

Bu yılın son kabine toplantısı için gözler külliyede olacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması beklenirken toplantının ana gündem maddelerinden biri de yine koronavirüsle mücadele olacak. İşte toplantıyla ilgili tüm detaylar.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2020'nin son toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Toplantıda öncelikli olarak ekonomiden dış politikaya, ulaştırmadan sağlığa kadar konu başlıklarıyla 2020 yılının değerlendirilmesi yapılacak. Kabine Toplantısı'nın ana gündemi koronavirüs olacak. Özellikle bu hafta 4 gece 3 gün yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan; hem otellerde hem evlerde toplu partilere kesinlikle izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Kabine Toplantısı'nda da yılbaşı partilerine yönelik nasıl önlemler alınacağı görüşülecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sunum yapması ve bu tedbirleri görüşmesi bekleniyor.

AŞILAMA SÜRECİ DE GÖRÜŞÜLECEK

Tabi diğer önemli bir gündem aşı ve aşılama süreci. Yarın tüm Türkiye'ye Çin'in koronavirüse karşı geliştirdiği Sinovac aşısı geliyor. 3 milyon doz civarında bir aşı gelmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı'nda; aşılamayla ilgili nasıl bir yol izlenecek, kimlere aşılar yapılacak ve aynı zamanda ek aşılar, ek sözleşmeler ne zaman ne çerçevede yapılacak? Tüm bu detaylar ele alınacak.

BİR DİĞER GÜNDEM DIŞ POLİTİKA

Kabine'nin bir diğer önemli gündemi de dış politika olacak. Cumhurbaşkanı'nın 2021 yılı için hem AB hem de ABD'ye yönelik olumlu mesajları olmuştu. Bu konu başlıkları da Kabine'nin gündeminde değerlendirilecek.

EK TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Toplantıda koronavirüs salgınının seyri değerlendirilecek. Eğer ek tedbir alınması gerekiyorsa ek tedbirler alınacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna bir basın toplantısıyla hem tedbirlerin hem de 2020-2021 yılına yönelik mesajların verilmesi bekleniyor.