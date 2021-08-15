(Ek görüntülerle) SULTANGAZİ'DE 'KIZ KAÇIRMA' İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
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(Ek görüntülerle) SULTANGAZİ'DE 'KIZ KAÇIRMA' İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

(Ek görüntülerle) SULTANGAZİ'DE 'KIZ KAÇIRMA' İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de sevgilisiyle kaçan genç kız, ailesiyle yolda karşılaştı.

SULTANGAZİ'de sevgilisiyle kaçan genç kız, ailesiyle yolda karşılaştı. Genci, linç etmeye çalışan ailenin elinden polis ve mahalleli kurtardı.

Olay, Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir genç kız, sevgilisiyle kaçtı. Akşam saatlerinde cadde üzerinde yürüyen ikiliyi, genç kızın ailesi gördü. Genç kızın iki ağabeyi ve diğer aile üyeleri, genci linç etmeye kalkıştı. Caddede bulunan bir iş merkezine sığınan adamı linçten çevredekiler korudu. Ortalığın karıştığı olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis sevk edildi. Aile üyelerini sakinleştirmeye çalışan polis, kızın sevgilisini de polis aracına götürdü. O sırada genç kızın ağabeyleri sevgilisine saldırmaya çalıştı. Polis, saldırıya engel olurken, genç kızla sevgilisi ve aile üyeleri polis merkezi amirliğine götürüldü. Genç kızın ailesi linç etmeye kalkıştıkları gençten şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EK GÖRÜNTÜ

///////////-Cep telefonu kmaerası-Arbede -Polisin araya girmesi-Bir kişiyi yere yatırması-Genel ve detaylar

Görüntü dökümü: -----------------------Cep telefonu -Arbededen görüntüler-Aile üyeleri iş merkezine girmeye çalışırken-Kalabalıktan görüntüler-Gencin polis aracına götürülmesi-Linç edilmeye çalışılması-Genel ve detay görüntüler

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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(Ek görüntülerle) SULTANGAZİ'DE 'KIZ KAÇIRMA' İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI - Haberler
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