(ek görüntü ve bilgiyle) - 15 Temmuz Demokrasi Otogarını su bastı; Esnaf İBB'yi suçladı
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(ek görüntü ve bilgiyle) - 15 Temmuz Demokrasi Otogarını su bastı; Esnaf İBB'yi suçladı

BAYRAMPAŞA'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarını su bastı.

(ek görüntü ve bilgiyle) - 15 Temmuz Demokrasi Otogarını su bastı; Esnaf İBB'yi suçladı
22.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:36
BAYRAMPAŞA'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarını su bastı. Esnaf, su baskınını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı asfaltlama çalışmasına bağladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün otogara gelerek çalışmaları incelemişti.

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarında bulunan dükkanları su bastı.Yaklaşık 80 iş yerinin bulunduğu çarşıda  birçok iş yerini su bastı. İş yeri çalışanları kendi imkanlarıyla içeride biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Bazı iş yeri sahipleri ise tavandan sızan suyu branda çekerek önlemeye çalıştı. İşyeri sahipleri dükkanlarında malzemelerinin zarar gördüğünü söyledi. 

" 24 SENEDİR BURADAYIM, BİR ALDIR BÖYLE OLUYOR DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY YOKTU " 

Otogarın su basan katındaki lokantada çalışan Ali Öztepe, " Yukarıda asfalt çalışması vardı ondan sonra su basmaya başladı. Bizde kendi imkanlarımızla naylon serdik şu anda suyu çekiyoruz ama içeriyi su bastı. Mağduruz şu an da" dedi. Giyim mağazası sahibi Ahmet Koç ise "Geçen haftada burayı su bastı. Biraz malım battı bugünde aynısı oldu. Buna Büyükşehir Belediyesinin bir çözüm bulmasını bekliyoruz. Yağan yağmur suyunu biz çektik, çevreye kovalar koyduk. Asfaltı kazdıkları için bir aydır böyle oluyor daha önce böyle bir şey yoktu, ben 24 senedir buradayım " dedi.

" BİZİM ŞU AN DA 30 BİN LİRA MASRAFIMIZ VAR " Otogarda elektronik mağazası olan Nuri Biçen de, "Elektronik eşya su aldığı zaman tamiri de olmuyor, kovalarla dükkanımızı koruyoruz. Su daha fazla dağılmasın diye önlem alıyoruz. İlk defa su basıyor, üst tarafları eşeledikten sonra burası su almaya başladı. " diye konuştu. Vahdet Özgür de, "Koridordaki bütün dükkanlar su almış durumda, yukarıya asfalt yapıyorlar, bu asfaltın altına koruma atmadılar. Eski korumayı kaldırdılar, yeni koruma atmayınca da damlıyor. Serdikleri asfaltı kaldırıp koruma atmaları gerekiyor bunun durması için. 12 yıldır burada esnafım daha önce böyle bir şey yoktu. Bizim şu an da 30 bin lira masrafımız var " şeklinde konuştu. 

İMAMOĞLU İNCELEMİŞTİÖte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün otogara gelerek çalışmaları incelemişti. İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, birçok fiziki işi, özellikle asfalt, boyama ve ulaşımla ilgili birtakım hizmetlerimizi bayrama kadar yetiştirecekler" demişti. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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