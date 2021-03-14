Ceza yiyince öfkelerini gazetecilerden çıkardılar! Baskın yapılan Boğaz manzaralı lüks oteldeki eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta boğaz manzaralı bir otelde eğlence yapıldığına dair ihbar alan polis ekipleri, otele baskın düzenledi. Kuralları hiçe sayarak hem kendilerinin hem de çevredekilerin sağlığını riske atan şahıslara toplamda 254 bin lira para cezası kesildi. Eğlencenin kötü bitmesine sinirlenen şahıslar basın mensuplarına önce meyve attı, ardından küfredip saldırdı. Eğlenceye katılanların otel sakini gibi giriş yaptığı öğrenilirken, partinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bebek'te boğaz manzaralı lüks bir otelde yasak olmasına rağmen eğlence yapıldığı yönünde ihbar gelmesi nedeniyle lüks otele baskın yaptı. Otelde 80 kişinin olduğunu tespit eden ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 254 bin lira para cezası yazıldı.

MEYVE ATIP TEKMELER SAVURDULAR

Lüks otele yapılan baskını takip eden gazetecilere hem otelde kalanlar hem de cezai işlem uygulandıktan sonra otelden çıkan müşteriler saldırdı. Otelin 3. katında kalan bir kişi basın mensuplarının üzerine meyve attı. Mekandan çıkan iki kişi ise basın mensuplarına küfrederek tehdit etti. İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı. Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.

Öte yandan koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlence bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

2 KİŞİLİK OTEL ODASINA 5 KİŞİ GİRMİŞLER

Polis baskını sonrası partiye katılanlarının tümünün otel müşterisi olarak, otele girişlerinin yapıldığı daha sonra da partiye katıldıkları öğrenildi. Ayrıca baskın esnasında partiye katılan bazı kişilerin, kayıtlarının yapıldığı 2 kişilik otel odasına 5 kişi girerek, polislerin gitmesini bekledikleri ortaya çıktı.

İşte lüks otelden görüntüler:





Kaynak: Demirören Haber Ajansı