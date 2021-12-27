Ejder Ateşi Vandal'da bug tespit edildi

Diğer oyunlardaki gibi VALORANT'ta da her geçen gün yeni bug ve glitchler bulunuyor. Bu hatalardan bazıları oyunun bütünlüğünü bozacak kadar sıkıntılı olsa da, Ejder Ateşi'ndeki gibi bazı hatalar da oldukça komik oluyor.

VALORANT için çıkan tek Ultra Silah Seti Ejder Ateşi'nde yaşanan yeni bug oldukça garip. Hata, oyun içerisindeki rekabetçi bütünlüğü bozacak kadar büyük değil. Ancak çekiş animasyonunda ejderha, davranması gerektiği gibi davranmıyor. Bu hatayla karşılaşıp Reddit üzerinden paylaşımda bulunan Luxia ise, hata karşısında gülmeden edemiyor.

25 Aralık'ta paylaşılan Reddit gönderisindeki klipte de görüldüğü gibi, silahın üzerindeki ejderha, oyuncuya bir şey anlatmak istercesine hareketler yapıyor:

Reddit'teki gönderinin altına toplanan VALORANT oyuncuları, hatayı oldukça komik bulup kendilerine has benzetmeler yaptı. Bazıları, silah animasyonunu hazırlayanların "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin" izlemeleri gerektiğini dile getirirken bazıları ise mermi yükleme animasyonu karşısında gülme krizine girdiklerini dile getirdi.

Hatanın meydana gelmesine neyin neden olduğu bilinmiyor. Ama neyse ki hata, oyunu mekanik yönden bozacak bir seviyede değil, sadece hata ile karşılaşan oyuncunun sinirlerini bozuyor. Riot'un ise duruma kısa süre içerisinde müdahale etmesi bekleniyor.

Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri

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