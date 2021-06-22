EİB Moda Tasarım Yarışması başvuruları için geri sayım!
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EİB Moda Tasarım Yarışması başvuruları için geri sayım!

EİB Moda Tasarım Yarışması başvuruları için geri sayım!
Bültenler - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin bu sene 16'ıncısını düzenleyeceği EİB Moda Tasarım Yarışması'nın başvuruları 25 Haziran'a uzatıldı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş'a göre insanların kendilerini sürekli uyarlamasını gerektirecek, radikal bir sistem değişiminin içindeyiz ve bu değişim ülkeler, şirketler, sektörler ve toplumda sistemlerin bütünsel dönüşümünü içeriyor.

"Pandeminin bize verdiği mesaj netti; "Ezberlerinizi terk edin". Kısaca bu şekilde özetleyeceğim bu dönüşüm; kimliğimizi, sahiplik anlayışımızı, tüketim kalıplarımızı, kariyerimizi, insanlarla nasıl karşılaştığımızı, ilişkilerimizi nasıl geliştirdiğimizi, dayandığımız hiyerarşileri, insan varlığının doğasını sorgulamamıza yol açıyor. Bu yüzden 2021 yılı temamız; yüksek erişilebilirliği, coğrafi olarak nötr niteliği, sosyal, ekonomik, kültürel, politik, ideolojik sınırları aşan etkileşimiyle bariyerleri kaldıran daha önce yaşadıklarımıza hiç benzemeyen dönüşümün merkezindeki kavram olan "contact-less/temassız". Üretici ve tüketicinin aynı anda buluştuğu, tüketici davranışının saniyesine kadar gözlemlenebildiği yeni bir dönem. Kısacası yeni dünyanın dinamiği contact-less/temassız üzerine oluşuyor. Geçtiğimiz sene finalini online olarak gerçekleştirdiğimiz doğa ve teknolojiyi bir araya getiren sürdürülebilir tasarımların yer aldığı TECH-TILITY temasını işlemiştik. Bu senede toplumları, küresel ekonomiyi dönüşüme uğratan büyük değişimin potansiyeline en iyi nasıl uyarlanacağımız, bunu nasıl biçimlendireceğimiz ve etkileyeceğimize odaklanıyoruz."

EİB Moda Tasarım Yarışması tasarımcılar için bir dönüm noktası

EHKİB Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar, artık herkesin teknoloji ve çevre bilincini kazandırmak konusunda bir misyon edinmek durumunda olduğu görüşünde.

"Biz 2004 yılından bu yana düzenlediğimiz yarışmalarımızla kendimizden öte bir amaç için çalışarak, değişimin fırsatlarını dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye adamış genç tasarımcılarımıza bir platform sunuyoruz. Bu sayede sektörümüz tasarım, kalite ve verimlilik konularında oldukça yetkin. EİB Moda Tasarım Yarışması bir yarışma olmanın ötesinde aslında gençlerimiz için bir dönüm noktası. Çünkü nakdi ödüllerden ziyade yurtdışı eğitim bursu ve fuar ziyaretleri ödülleri gelecekleri için çok önemli. 15 yıldır Türkiye'ye yüzlerce tasarımcı kazandırdık. Gençlerimiz özgün, yenilikçi tasarımlarıyla ülke sınırlarını aşarak dünyaya isimlerini duyurdu. Yarışmayla ilgili detayları hem web sitemizden hem de yarışmamızın mentörü moda tasarımcısı Özlem Erkan eşliğinde 17 Mayıs itibariyle @eibmoda Instagram hesabımızdan canlı yayınlarla gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme seminerlerimizden takip edebilirsiniz."

Contact-less/Temassız nedir?

Contact-less, fiziki temas ile teknoloji yoluyla milyarlarca insanla kurulabilen dijital temasın gerçekliği kavramını bu yıl moda tasarımcılarının yeni oyun alanı olarak sunuyor.

Görsel ve işitsel gerçekliğe dokunmayı da ekleyerek karma gerçeklik kavramını deneyimletecek teknolojilerle simüle edilecek ortamlar, yeni dijital kimliklerimiz olacak Avatarlar, biyo- malzemelerin yükselişi ve biyofilik tasarım dünyasının oluşumu, sürdürülebilirlik kavramının artık bir kavramdan çıkarak yaşamsal bir zorunluluğa dönüşümü, iş dünyası, zenginlik, refah, başarı, siyaset, ekonomi değerlerinin yıkılıp birey memnuniyeti ve zevk kavramını öne çıkaracak şekilde yeniden yorumlanması… Bizleri bekleyen bambaşka bir dünya oluşuyor.

Kaynak: Bültenler

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