Ehrimen - Kanlı Yol Filmi
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Ehrimen - Kanlı Yol Filmi

Ehrimen - Kanlı Yol Filmi
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Ehrimen - Kanlı Yol filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ehrimen - Kanlı Yol filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Film çekmek için Anadolu'da bir kasabaya giden yönetmen Fatih Bölükbaşı ve set ekibi gördükleri rüyadan etkilenirler. Kasabayı terk eden ekipten geri kalan dört kişi bu olayı araştırmaya karar verir ve kasabada kalırlar.

Yönetmen: Kemal Danacı

Senaryo: Kemal Danacı, Onur Özcan

Oyuncular: Mustafa Aydın, Erol Serter, Sevim Çömlek, Duhan Çetin, Metin Köse, Aykan Sağ, Turgut Çömlek, Ziya Gökalp Görentaş, Murat Yılmaz, Aydın Kulunçlu, Liva Nur Danacı

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Ehrimen - Kanlı Yol

Yapımcı Firma: Mil Yapım

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 02.07.2021

Ehrimen - Kanlı Yol Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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