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Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, cezayı ödemek için kartını alkolmetreye tuttu

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, cezayı ödemek için kartını alkolmetreye tuttu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan ehliyetsiz ve alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan ehliyetsiz ve alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı. Yapılan kontrolde 4.25 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Soner D.(32), kendisine ceza yazmak isteyen polis ekiplerine "Komiserim sen benim arkadaşım ol" dedi. Toplam 4 bin 38 TL ceza uygulanan sürücü, alkolmetreye kredi kartını temas ettirerek ödeme yapmaya çalıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Sinanbey Mahallesi, Yenişehir Caddesi üzerinde trafik denetim yaptı. Yapılan uygulamada ekipler, 16 F 5016 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü Soner D.'nin ehliyetsiz olduğunu tespit eden ekipler, sürücüye alkol testi yaptı. Yapılan kontrollerde 4.25 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

'SEN BENİ EVE GÖTÜR'

Polislere arkadaşlık teklif eden Soner D., ekiplerine kendisine ceza yazmamasını isteyerek "Annem kalp krizi geçirdi. Onun için içtim. Komiserim sen benim arkadaşım ol. Sen beni eve götür. Çok ceza yazma be komiserim. Babama ceza yazma komiserim vallahi beni gebertir" dedi.

ALKOLMETREYİ POS CİHAZI SANDI

Alkollü araç kullanmaktan 1339 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL olmak üzere toplam 4 bin 38 TL cezai işlem uygulanan Soner D. bu sefer de yazılan cezanın eve posta yoluyla gitmemesi için yoğun çaba sarf etti. "Benim evime falan ceza gitmesin" diyen Soner D., pos cihazı sandığı alkolmetreye kredi kartını temas ettirerek cezayı ödemeye çalıştı. Polis ekiplerine zor anlar yaşatan Soner D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, cezayı ödemek için kartını alkolmetreye tuttu

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, cezayı ödemek için kartını alkolmetreye tuttu

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, cezayı ödemek için kartını alkolmetreye tuttu

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, cezayı ödemek için kartını alkolmetreye tuttu

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, cezayı ödemek için kartını alkolmetreye tuttu

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, cezayı ödemek için kartını alkolmetreye tuttu

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, cezayı ödemek için kartını alkolmetreye tuttu

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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