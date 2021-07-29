Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, durağa çarpıp devrildi: 4 yaralı
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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, durağa çarpıp devrildi: 4 yaralı

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, durağa çarpıp devrildi: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da, otobüs durağına çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Derviş C. (17) ile yanındaki 3 kişi yaralandı.

MALATYA'da, otobüs durağına çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Derviş C. (17) ile yanındaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz Derviş C. yönetimindeki 44 ACU 342 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu otobüs durağına çapıp, taklalar attı. Kazada, araçta sıkışan Derviş C. ile yanındaki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, durağa çarpıp devrildi: 4 yaralı
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, durağa çarpıp devrildi: 4 yaralı
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, durağa çarpıp devrildi: 4 yaralı
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, durağa çarpıp devrildi: 4 yaralı
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, durağa çarpıp devrildi: 4 yaralı
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, durağa çarpıp devrildi: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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