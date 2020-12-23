Ehliyetsiz sürücünün AnkaraBursa yolculuğu kısıtlamada pahalıya neden oldu
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Ehliyetsiz sürücünün AnkaraBursa yolculuğu kısıtlamada pahalıya neden oldu

23.12.2020 08:57 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:01
Ehliyetsiz sürücünün AnkaraBursa yolculuğu kısıtlamada pahalıya neden oldu

Bursa'da kısıtlama saatlerinde Ankara'dan geldiklerini belirten 2 kişinin bulunduğu araç durduruldu.

Bursa'da kısıtlama saatlerinde Ankara'dan geldiklerini belirten 2 kişinin bulunduğu araç durduruldu. Yanlarında izin belgesi olmayan 2 kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis, araç içinde arama yaptı. Polisin yaptığı soruşturmada sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 06 VLA 90 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan Mustafa E., ve Hilal C., Ankara'dan geldiklerini belirtti ancak izin kağıtlarının olmadığı ortaya çıktı.

Hareketlerinden şüphelendiler

2 kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araçtan inmelerini isteyerek arama yaptı. Sivil trafik ekiplerinin yaptığı aramada herhangi bir vurguya rastlanmazken, Mustafa E.,'nin daha önce geçici süreyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

12 bin TL ceza yediler

Sürücü ve Hilal C.,'ye Sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için toplam 9 bin 300 TL para cezası uygulanırken, ayrıca Mustafa E.,'ye 2 bin 473 TL para cezası uygulandı. - BURSA

Ehliyetsiz sürücünün AnkaraBursa yolculuğu kısıtlamada pahalıya neden oldu
Ehliyetsiz sürücünün AnkaraBursa yolculuğu kısıtlamada pahalıya neden oldu
Ehliyetsiz sürücünün AnkaraBursa yolculuğu kısıtlamada pahalıya neden oldu
Ehliyetsiz sürücünün AnkaraBursa yolculuğu kısıtlamada pahalıya neden oldu
Ehliyetsiz sürücünün AnkaraBursa yolculuğu kısıtlamada pahalıya neden oldu
Ehliyetsiz sürücünün AnkaraBursa yolculuğu kısıtlamada pahalıya neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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