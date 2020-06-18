Ehliyet kursu başvurusu için evden çıkan genç kalbine yenik düştü
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Ehliyet kursu başvurusu için evden çıkan genç kalbine yenik düştü

Ehliyet kursu başvurusu için evden çıkan genç kalbine yenik düştü Karabük'te ehliyet kursuna başvuru için evden çıkan Aytekin Çoban, yolda kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

18.06.2020 18:00 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:16

Ehliyet kursu başvurusu için evden çıkan genç kalbine yenik düştü

KARABÜK - Karabük'te ehliyet kursuna başvuru için evden çıkan Aytekin Çoban, yolda kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Aytekin Çoban, ehliyet kursu başvurusu için evden ayrıldı. Bağ Essan Sanayi Sitesi'ne gelen genç aniden yere yıkıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen genç Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çocuğunun ölümünü şüpheli bulan baba Ayhan Aytekin, "Çocuğumun üzerinden kimlik, cüzdan ve herhangi bir şey çıkmadı. Biz bunların bulunmasını istiyoruz. Çocuğum nasıl düştü, kendisi mi düştü? Üzerinden herhangi bir şey çıkmayınca şüpheleniyorum. Sadece bana telefonu teslim ediliyor. Boş kağıt imzalatacağım diye uğraşılıyor. Ben ne kağıdı imzalayacağım. İmzaladığım zaman otomatikmen her şeyi kabul etmiş oluyorum, imzalamıyorum. Bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Ehliyet kursu başvurusu için evden çıkan genç kalbine yenik düştü

Kaynak: İHA

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