Ehliyet affı bekleyen yüz binlerce sürücü sosyal medyada kampanya başlattı

Çeşitli nedenlerden dolayı ehliyetine el konulan yada trafik cezaları yiyen sürücüler ehliyet affı için Twitter'da bir araya geldi. Yaklaşık 1 milyon sürücüyü yakından ilgilendiren ehliyet affı ile ilgili gözler Meclis'te...

Türkiye'de uygulanan trafik kuralları gereğince sürücüler kural ihlali yapmaları durumunda belirli bir ceza puanı alıyor. 1 yıl içerisinde 100 ceza puanı alan sürücünün ehliyetine çeşitli sürelerde el konuluyor. Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüler ise 5 sene içerisinde 1 kez bu kuralı ihlal eden sürücülerin 6 ay, 2 kez işleyenlerin 2 yıl, 3 yıl ve üzerinde işleyenler ise 5 yıl süreyle ehliyetlerine el konuluyor.

KORONA SÜRECİNDE İŞLEMLER YAVAŞLADI

Pandemi süreci ile birlikte hayatın birçok alanı koronavirüs salgınından olumsuz yönde etkilenirken bu süreçte ehliyetlerini geri almayı bekleyen sürücüler de büyük bir mağduriyet yaşadı. İşlemlerde pandemi dolayısıyla yaşanan yavaşlama nedeniyle birçok sürücü, ehliyetine kavuşacağı günü dört gözle beklemeye başladı.

BAKAN SOYLU'YA SESLERİNİ DUYURDULAR

Twitter üzerinden #ehliyetaffı başlığı ile gündem oluşturan sürücüler, bu süreçte yaşadıkları mağduriyetleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya duyurmaya çalıştı. Bakan Soylu da sosyal medyada gündem olan bu paylaşımları gördüğü ve konu ile ilgili araştırma yapacaklarını ifade etti.

MAĞDUR VATANDAŞLAR AİLELERİYLE PROBLEM YAŞIYOR

Ehliyetine el konulan ve ceza süresi sona ermesine rağmen pandemi sürecinde mağdur olan Mustafa Öztürk, "Ceza süremi bitirmeme rağmen araya pandemi kısıtlamaları girmesinden dolayı ehliyetimi geri alamıyorum. Benim durumumda olan milyonlarca şoför, ehliyet affı gelmesini bekliyor. Ehliyetine el konulan şoförlerin arasında çok sayıda ehliyeti ekmeği olan arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız, ehliyetsiz araç kullanamadıkları için evlerine ekmek götüremiyor, ekonomik sıkıntı içindeler. Ehliyetini geri alamayan birçok şoför arkadaşımız, eşleri ve aileleriyle de problem yaşıyor. Aralarında boşanma aşamasına gelenler var" dedi.

"DEVLETİMİZDEN AF BEKLİYORUZ"

Açıklamasının devamında "Bizler hatamızı anladık, bir hata daha yapmamak için ehliyetsiz trafiğe çıkmıyoruz" diyen Öztürk, şöyle devam etti: "Pandemi sürecinde toplu taşıma aracı kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu sefer de salgına yakalanma korkusu ile karşı karşıya kaldık. Bu süreç bizi hem maddi hem de manevi olarak çok yıprattı. Devletimizden af bekliyoruz. En kısa sürede ehliyetimize kavuşmak istiyoruz. Özellikle alkollü araç kullanarak kimsenin canına ve malına kast etmeyen arkadaşlarımız ehliyet affı için devlete sesleniyor. Pandemi nedeniyle birçok ağır suç işleyen kişi af ile cezaevinden serbest bırakıldı. Bizler de ehliyet affı talep ediyoruz."

BAŞKASINA ZARAR VERENLERİN KAPSAM DIŞI TUTULMASINI İSTİYORLAR

Ehliyet affı için Twitter'da bir araya gelen şoförler, aynı zamanda Meclis'e yazdıkları mektupla da aflarını talep ederek, bu affın uygulanması durumunda kazaya karışarak başkalarının canına zarar vermiş olan kişilerin kapsam dışında tutulmasını istediklerinin de altını çizdiler.