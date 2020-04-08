Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt Fizyoterapi öğrencisi Duygu Akın, #evdehareketsizkalma diyerek paylaştığı egzersiz videosuna yöneltilen eleştirilere "Egzersiz videoları ödevimdi ve Twitter'da paylaşmam gerekiyordu" şeklinde cevap verdi.

Karantina günlerinde çok sayıda uzman ev egzersizleriyle hareketsiz kalınmaması gerektiğini söylüyor. Çok sayıda spor hocası videolar çekerek evde yapılabilecek hareketleri gösteriyor. Sakarya Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü öğrencisi Duygu Akın da #evdehareketsizkalma hashtag'i ile yapılabilecek hareketlerin videosunu çekerek sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Akın'a destek verenler kadar yerden yere vuranlar da oldu. Olayın yankıları sürerken Akın, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

"ÖDEVİMDİ, PAYLAŞMAM GEREKİYORDU"

"Fizyoterapi bölümünde okuyorum. Egzersiz videoları ödevimdi ve Twitter'da paylaşmam gerekiyordu" diyen Akın, "İsteyen açık bir şekilde sporunu yapar isteyen kapalı şekilde. Çektiğim egzersiz videosundan utanmıyorum. Amacı halkın yapabileceği basit egzersizleri göstermekti. Destek veren, çirkin yorumlara karşı beni tek bırakmayan, amacımı saptırmadan anlayan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.