Eğrigöz köyü yolu sil baştan yapılıyor
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Eğrigöz köyü yolu sil baştan yapılıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde Eğrigöz köyündeki yol çalışmalarında 6 kilometrelik yarım kalan bölgede, genişletme ve alt yapı çalışmalarının yeniden başladığı bildirildi.

Eğrigöz köyü yolu sil baştan yapılıyor
26.08.2020 11:26 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:31

Kütahya'nın Emet ilçesinde Eğrigöz köyündeki yol çalışmalarında 6 kilometrelik yarım kalan bölgede, genişletme ve alt yapı çalışmalarının yeniden başladığı bildirildi.

Köy yollarının genişletilmesi adına yapılan çalışmada, güzergahta bahçe ve tarlası bulunan vatandaşların arazilerini yol için bedelsiz bağışlamaları büyük takdir topluyor.

Eğrigöz köyü yolu alt yapı çalışmalrının hızlı bir şekilde ilerlemesinden memnun olduklarını belirten Emet AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Elmacı, "Ekiplerimizin takdire şayan hızlı bir şekilde çalışmaları kadar köylü vatandaşlarımızın yol güzergahlarında yolun daha geniş olması adına yerlerinden bağışta bulunmaları memnuniyet yaratıyor. Su ve yol gibi hayır olmazmış. Diğer köylerimizede örnek olmasını umut ettiğimiz Eğrigöz yol genişletme alt yapı çalışmaları öngörülenden daha kısa sürede tamamlanacak "dedi.

Emet ilçesinin 36 köyünün bulunduğunu ve bir yılda tüm köy yollarının yapılmasının imkansız olduğuna vurgu yapan Emet İl Genel Meclisi Üyesi Halil Mallı, "Göreve geldiğimiz günden itibaren İsmail Elmacı ile birlikte köy grup yollarımız, asfaltlama çalışmaları gibi konularda program dahilinde çalışmalar yürütüyoruz. Gönül ister ki her köyümüze en kısa sürede bu hizmeti götürebilelim. Ama bu çalışmalar belirli program dahilinde yapılıyor. Kütahyamızın toplam 546 köyü var. Görev süremizce he rköyümüze ulaşmaya çalışacağız. Bugünde Eğirigöz köyü yolumuzda çalışmalar sürüyor. Bir köy yolunda çalışmanın tamamlanması demek, diğer köylerimize hizmetin hızlanması adına bir kazanç demektir. Tüm köylerimizin sorunları için görevimizi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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