Eğriboz'da yangın yeniden başladı
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Eğriboz'da yangın yeniden başladı

Eğriboz'da yangın yeniden başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda bulunan bir kasabada dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda bulunan bir kasabada dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda (Evia) Ağustos ayının başında çıkan yangında yaklaşık 190 bin hektar alan yanmıştı. Adanın güneyinde bulunan Karystos adlı sahil kasabasında dün yeniden yangın çıktı. Adada bulunan 3 köy tahliye edilirken yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, yangınla mücadelenin zorlaştığını ifade eden yetkililer, köylerin tedbir amacıyla tahliye edildiğini vurguladı. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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