Eğribel Tüneli için tarih verildi
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Eğribel Tüneli için tarih verildi

İhlas Haber Ajansı / Metin Kütükçü - Haberler | Güncel

Eğribel Tüneli için tarih verildi AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın: "Türkiye'nin en uzun 3. tüneli olacak Eğribel Tüneli'nin yıl sonunda bir tüpü, 2022 yılı içerisinde ise tamamı hizmete açılacak" Türkiye'nin Ovit ve yeni Zigana Tünelleri'nden sonra en uzun 3.

Eğribel Tüneli için tarih verildi

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın: "Türkiye'nin en uzun 3. tüneli olacak Eğribel Tüneli'nin yıl sonunda bir tüpü, 2022 yılı içerisinde ise tamamı hizmete açılacak"

GİRESUN - Türkiye'nin Ovit ve yeni Zigana Tünelleri'nden sonra en uzun 3. tüneli olacak olan Giresun'daki Eğribel Tüneli'nin yıl sonunda bir tüpünün, 2022 yılı içerisinde ise tamamının hizmete açılması hedefleniyor.

Giresun'u İç Anadolu'ya bağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünelde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, tünelin hizmete açılacağı tarih ile ilgili bilgi verdi. Yapımına 2015 tarihinde başlanan Giresun'u Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ndeki tünelde nihayet sona yaklaşıldığını belirten AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, "2014 yılında ihalesi yapıldığında 180 milyon liralık bir işti ancak 2 yıl önce yapılan ihalesinde ise 700 milyon liralık dev bir yatırım. Tüplerden biri 5 bin 910 metre, diğeri ise 5 bin 902 metre olmak üzere toplamda yaklaşık 12 kilometre uzunluğundadır ve 800 metre de bağlantı yolları bulunmaktadır. Tamamen yerli mühendislerimizle devam eden inşaat çalışmalarında sona gelindi. Şuanda ikmal ihalesi yapılmış olup aydınlatma, havalandırma çalışmaları devam etmektedir. Bu yıl sonuna kadar iki tüpten birisi hizmete açılacaktır. Diğer bir tüp ise gelecek yıl içerisinde hizmete girecektir. Tünelin tamamlanması ile güzergah 6,5 km kısalarak ve mevcut yola göre de 25 dakika zaman tasarrufu sağlanacaktır" dedi.

Bolu Tüneliyle kıyaslama da yapan AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, "Şuan çalışmalarında sona gelinen Eğribel Tüneli'nin önemini daha iyi anlayabilmek için Bolu Tüneli ile kıyaslama yapmak gerekir. Şöyle ki yaklaşık 20 yıl süren Bolu Tüneli'nde kaç tane başbakan, Cumhurbaşkanı ve Ulaştırma Bakanı değişmişti hatırlayalım. Tamamlamak yine AK Parti'ye nasip oluş ve iki başbakan birden açılış yapmıştı ve Türkiye'nin en önemli yatırımlarından birisiydi ve yabancı mimarlar, mühendisler tarafından yapılmıştı. Sadece 3 kilometreydi. Bugün ise Eğribel Tüneli, Bolu Tüneli'nin 2 katı uzunluğunda ve tamamen yerli mühendislerimiz tarafından yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Eğribel Tüneli için tarih verildi
Eğribel Tüneli için tarih verildi
Eğribel Tüneli için tarih verildi
Eğribel Tüneli için tarih verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Kütükçü

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