EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki protestolarda gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın gözaltı esnasında yerlerde sürüklendiği, başörtüsünün açıldığı ve başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediği şeklindeki iddialarını yalanlayan bir video yayınladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı yapılan gösteriler sırasında gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın iddialarını resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımla yalanladı.

Yapılan paylaşımda, "Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini. Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor. Mücadeleye devam" denildi.

Paylaşılan videoda Şeyma Altundal'ın darp görmediği görüldü.

ŞEYMA ALTUNDAL, "POLİS BAŞIMI YENİDEN ÖRTMEME İZİN VERMEDİ" İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Altundal, avukatıyla yaptığı görüşmede, "Yakalama işlemi sırasında daha önceden gördüğüm sivil kıyafetli bir kadın polis, beni kolumdan tutarak yerde sürükleyince başörtüm açıldı. Sonrasında gözaltına almak için bana ters kelepçe yaparak başımı yeniden örtmeme müsaade etmedi." iddialarında bulunmuştu.

Altundal'ın avukatı, söz konusu görüşmenin tutanağını sosyal medyada paylaşmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı