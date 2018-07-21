Eğlenerek Veda Ettiler

Konak Belediyesi bu yıl da yaz tatiline çıkan çocuklar için 12 merkezde ücretsiz yaz okulu açtı. Yaşları 7 ila 14 arasında değişen çocukların katıldığı kurslar yoğun ilgi gördü. Eğlenceli matematik, eğlenceli bilim, uzay ve astronomi, nefes-beden-denge, benim filmim, müzik, görsel sanatlar, felsefe, dans ve mahalli oyunlar gibi birbirinden farklı dersler gören çocuklar dört hafta boyunca tatilin keyfini hem eğlenerek hem öğrenerek çıkardı.

YETENEKLER SERGİLENDİ

Yaz okullarının ilk dönemi gerçekleştirilen şenliklerle sona erdi. Kursların verildiği semt ve kültür merkezlerinde düzenlenen etkinliklerde minikler yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Kapanış şenlikleri kapsamında 'Benim Filmim' dersi gören miniklerin kadın-erkek ayrımcılığı üzerine çektikleri 'Ayrımsız cinsiyet' isimli kısa filminin gösterimi de yapıldı. Kursiyerlerin aileleri ve arkadaşlarının da izleme fırsatı bulduğu film beğenildi. Her biri ayrı birer cevher olan çocuklar kapanış şenlikleri sayesinde keşfettikleri yetenekleri sergileme imkanı da buldu. Başarılarıyla göz dolduran çocuklara sertifikalarını Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş verdi. Keyifli günler geçiren minikler yeni bilgiler öğrenmenin mutluluğunu yaşarken yaz okulunun bitmesinin üzüntüsünü yaşadı. Çoğu öğrenci yaz okulunun ardından Konak Belediyesi'nin ücretsiz yüzme kurslarına devam edeceğini söyledi.

SIKILMADAN ÖĞRENDİLER

Başkan Pekdaş, sertifika töreninde yaptığı konuşmada çocuklara derslerine çalışmalarını, bol bol kitap okumalarını, araştırmacı olmalarını ve iyi bir meslek edinmelerini nasihat etti. Çocuklara 'gelecek sizsiniz' diye seslenen Pekdaş, "Her çocuk ayrı bir değer ve her birinin ayrı ayrı yetenekleri var. Önemli olan bunları ortaya çıkarmak ve eğitimlerini o yönde almalarını sağlamak. Biz de yaz okullarımızda bunu yapıyoruz. Çocuklar bilgiyi sıkılarak değil, eğlenerek öğrensin, öğrendiğini uygulasın istedik. Birinci dönemin sonunda bütün bu amaçlarımıza ulaştığımızı gördük" dedi. Konak Belediyesi'nin 12 merkezde verilen yaz okullarının ikinci dönemi 23 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Yeni kursiyerlerle bir dönem daha üretmeye, öğrenmeye ve öğretmeye devam edilecek. Bu dönemde de Konaklı minikler yeni yetenekler keşfedilecek. Yaz okullarının ikinci dönemi 16 Ağustos tarihinde sona erecek.