Eğlence mekanları açıldı mı? Eğlence mekanları açık mı, ne zaman açılacak?

Kabine sonrası "Eğlence mekanları açıldı mı? Eğlence mekanları açık mı, ne zaman açılacak?" Soruları gündeme geldi. Kademeli normalleşme dönemimde kafeler ve restoranlar belirli saatlerde gel-al servis ve bazı saatlerde ise paket servis olarak hizmet veriyor. 1 Haziran tarihinde kafelerin açılıp açılmayacağı merak konusu. İşte eğlence mekanlarının açılış tarihi ile ilgili detaylar...

Haziran ayı normalleşme sürecinin ele alındığı Kabine Toplantısı geçtiğimiz gün bitti ve milyonlarca vatandaşın gözü, toplantıda alınan kararları açıklayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Söz konusu toplantıda sokağa çıkma saatleri, mesai saatleri, kafe ve restoranların akıbeti gibi konular ele alındı. Toplantıda verilen kararlarda mayıs ayı vaka sayılarının düşmesi etkili oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın açıklamasında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Haziran ayına ilişkin alınan yeni normalleşme kararlarını açıkladı. Bunun ardından İçişleri Bakanlığı 81 ile "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" gönderdi. Peki eğlence mekanları, barlar ve gazinolar açılacak mı? Gece kulüpleri ne zaman açılacak? İşte detaylar...

EĞLENCE MEKANLARI AÇILDI MI?

Eğlence mekanları, barlar ve gazinoların haziran ayında açıp olup olmayacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre eğlence mekanlarındaki yasaklar devam edecek. Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında olan eğlence merkezleri haziran ayı için kapalı olacak. Bu merkezlerin müşteri kabul etmesi yasak olacak.

Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlenceler yapılmayacak. Söz konusu yerlerde insan yoğunluğunun yaşanmaması ve salgın döneminde sağlık açısından risk oluşturmaması için gereken maske, mesafe, hijyen önlemleri alınacak...

Öte yandan söz konusu genelgede kapalı yüzme havuzları, birahane, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri, gazino, taverna, ve hamamların yeni kararlar alınana kadar kapalı olacağı belirtildi.

YENİ KARAR NE ZAMAN ALINACAK? TEMMUZ'DA NELER OLACAK?

Tam kapanma sürecinin ardından uygulanan kademeli normalleşme döneminde vaka sayılarında ve ölüm oranlarda azalma kaydedilmişti. Bu konuda iyiye gidildiği açıklanmış ve Kabine Toplantısı kararlarında koronavirüs verileri etkili olmuştu. Cumhurbaşkanı Eroğan, Temmuz ayında alınacak kararlarda haziran ayı koronavirüs gidişatının etkili olacağını vurguladı.